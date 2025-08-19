"¿Por qué hay que llegar a esto?", preguntó una vecina de Casella al 900, que hace cuatro meses que reclama por el estado de las cloacas en su domicilio.

Ads

“No me dan solución alguna, llevo meses reclamando, los vecinos de la cuadra todos han ido a reclamar y les dicen que mañana pasan”, explicó la mujer a La Opinión.

Refirió que tiene “una bebé de 11 meses” y que es imposible seguir viviendo con una problemática que afecta su vida diaria.

Ads

“Venimos con este problema desde el mes de mayo, fui a la oficina de Obras Sanitarias, llamo por teléfono, me registran en la computadora y me dicen que mañana pasan y así sucesivamente”, concluyó la damnificada.

En la última sesión del Concejo Deliberante, los concejales que responden al oficialismo votaron en contra de una resolución que pedía la reparación urgente del camión y aseguraron que “en breve” se solucionara la problemática del camión desobstructor.

Ads

Puede interesarte