Una mujer fue víctima de un hecho delictivo cuando fue a trabajar y delincuentes robaron su bicicleta. Sucedió este sábado por la mañana, alrededor de las 9.00, en un geriátrico, ubicado en calle San Martín al 1870.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y en el video se puede observar cómo dos hombres ingresaron al patio del geriátrico, sacaron la bicicleta por arriba del alambrado y se la llevaron.

El momento en que los delincuentes se van con la bicicleta.

La mujer descubrió el robo horas más tarde cuando salió de trabajar y vio que su rodado ya no estaba en su lugar.

Tras radicar la denuncia correspondiente en Comisaría, la familia de la víctima difundió el video en redes sociales para buscar datos y poder recuperar el rodado.

La bicicleta robada.

