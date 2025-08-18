Gravísimo accidente: Una mujer falleció cuando el automóvil en el que viajaba colisionó con un camión.

Abigeato: cuatreros ingresaron a un campo y faenaron dos vacas preñadas

El Secretario de Economía de la municipalidad Roberto Borgo salió al cruce de las declaraciones del intendente de San Nicolás Manuel Passaglia.

Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay: Francisco Gómez y Delfina Kuttel finalizaron su participación

San Pedro 2050: aprobaron el contrato por 53 millones para el plan de ordenamiento territorial y código urbano

Temporal: días lluviosos por delante y la incógnita de cuánta agua caerá en San Pedro

Pagos ANSES:

Hoy lunes cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tengan DNI terminados en 6.

DNI terminados en 7: mañana martes 19

DNI terminados en 8: el miércoles 20 y con DNI terminados en 9 el jueves 21.

Asignación Universal por Hijo hoy lunes. DNI terminados en 5, mañana martes en 6. El miércoles en 7, jueves en 8 y viernes en 9.

CLIMA:

Cielo cubierto con lluvias débiles. Temperatura máxima 15°, viento del sector Este rotando al Sureste.

FARMACIAS DE TURNO:

Emilio Frers 320

San Martín 150

