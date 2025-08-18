Lo que importa - Lunes 16 de agosto de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
Gravísimo accidente: Una mujer falleció cuando el automóvil en el que viajaba colisionó con un camión.
Abigeato: cuatreros ingresaron a un campo y faenaron dos vacas preñadas
El Secretario de Economía de la municipalidad Roberto Borgo salió al cruce de las declaraciones del intendente de San Nicolás Manuel Passaglia.
Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay: Francisco Gómez y Delfina Kuttel finalizaron su participación
San Pedro 2050: aprobaron el contrato por 53 millones para el plan de ordenamiento territorial y código urbano
Temporal: días lluviosos por delante y la incógnita de cuánta agua caerá en San Pedro
Pagos ANSES:
Hoy lunes cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tengan DNI terminados en 6.
DNI terminados en 7: mañana martes 19
DNI terminados en 8: el miércoles 20 y con DNI terminados en 9 el jueves 21.
Asignación Universal por Hijo hoy lunes. DNI terminados en 5, mañana martes en 6. El miércoles en 7, jueves en 8 y viernes en 9.
—------------------------------
CLIMA:
Cielo cubierto con lluvias débiles. Temperatura máxima 15°, viento del sector Este rotando al Sureste.
—---------------------------------
FARMACIAS DE TURNO:
Emilio Frers 320
San Martín 150
—--------------------------
El sábado en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi que se emite de 9 a 13 hs. por nuestro canal de YouTube sin galera lili berardi y en el vivo de Facebook Sin Galera premiamos a los suscriptores o socios de La Guía Club.
Respondé a la consigna por whatsapp al 3329 479958
Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.
Espera el llamado de Lilí.
Espera por wsp el link de nuestro programa todos los sábados
www.laopinionsemanario.com.ar
—-------------------------------------
-Suscribite al canal de Youtube y forma parte de nuestra comunidad.
• incorporate a La Guía Club 3329 569378
-En instagram: Sin Galera, La Opinión y La Opinión Deportes
-También en Tik Tok y Facebook
-Siempre atentos en el 4-20-100
-En nuestro sitio web suscríbete y lee el material periodístico exclusivo.
-Y si te dimos una mano, ahora es tu turno.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio. https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
—------------------------------------------------
Auspician Lo Que Importa:
Vía Costa, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Hidráulica Biscia, Gran Paraná, Sindicato de Empleados de Comercio, Rapicuotas, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, Supermercado VEA, Rey Distribución, Pardo Hogar, Estudio Jurídico Dra. Sofía Sanjurjo,Espacio Bambú, coach Dalmy Butti,Viva el Pollo 5, La Delfina restó.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión