Los votos del oficialismo y de los dos concejales de La Libertad Avanza permitieron aprobar en el Concejo Deliberante la contratación de la empresa consultora Urbanteo, del reconocido arquitecto urbanista Gabriel Lanfranchi, para la elaboración del plan de ordenamiento territorial y nuevo código urbano para la ciudad.

Se trata de la segunda etapa del denominado plan "San Pedro 2050" que el Gobierno lanzó en plena campaña electoral en 2023 y que tuvo al mismo urbanista como responsable de la primera parte, que implicaba el desarrollo de un diagnóstico de situación previo a la elaboración de las reformas a la ordenanza de uso y ocupación del suelo conocida como San Pedro 2000.

El Gobierno había llamado a licitación para esta segunda etapa y la consultora de Lanfranchi fue la única oferente, por lo que la adjudicación por 53,2 millones de pesos necesitaba la autorización de los concejales.

El plan estratégico San Pedro 2050 fue lanzado a fines de septiembre.

"El expediente fue trabajado en la comisión de Peticiones, ha venido el secretario de Obras Públicas Mariano Brañas, se ha realizado un diagnóstico del que muchos de nosotros hemos participado y esta vendría a ser la continuidad de ese plan estratégico integral", dijo la presidenta del bloque oficialista, Candelaria Cuscuela.

La oposición fue crítica respecto de las dificultades que tuvieron para acceder al informe diagnóstico, a más de un año y medio de presentado por parte de Urbanteo, que el Gobierno decidió no hacer público desde entonces, por lo que ese trabajo permanece oculto.

Desde la UCR, la concejala Paola Basso se quejó de que el mismo jueves de la sesión, alrededor de las 13.30, Obras Públicas remitió "un bibliorato con más de 400 fojas", lo que implicaba una imposibilidad manifiesta de análisis antes de votar el expediente.

Dijo que Brañas informó que el diagnóstico "estaba reservado para evitar especulaciones inmobiliarias" y reclamó: "Esta erogación implica una suma de 53 millones de pesos, necesitábamos saber si efectivamente habían cumplimentado la primera parte".

El concejal de Acuerdo Ciudadano Martín Rivas consideró que el Gobierno "ningunea" al Concejo Deliberante y recordó que en abril de 2024 el cuerpo aprobó un pedido de informe presentado por él respecto del plan San Pedro 2050, que el Ejecutivo nunca contestó.

"No me parece menor que de campaña en campaña se hable de renovar la ordenanza conocida como San Pedro 2000 y nos encontramos con que la política, una vez más, utiliza temas sensibles para el desarrollo de San Pedro y la vida cotidiana de los vecinos, y no nos trae las soluciones que necesitamos", cuestionó.

También votó en contra la concejala Vanina Cappelletti, que durante todo su mandato supo ser una aliada del oficialismo. "No deja de ser importante para San Pedro, pero participé en la comisión, se hizo presente el secretario Brañas, se pidió la información respecto del primer informe y no fue presentado, no lo pudimos ver", dijo.

Los que acompañaron fueron Mauro de Rosa y Fernando Negrete, de La Libertad Avanza. "Este es un proyecto fundamental para el futuro de la ciudad, fue dictaminado para la sesión anterior, pasaron tres semanas. Nosotros nos acercamos a la Secretaría de Obras Públicas, nos atendió el arquitecto Brañas y nos contestó todas las preguntas para resolver las dudas", indicó.