Un hecho de abigeato tuvo lugar este sábado cuando cuatro cuatreros ingresaron al campo de Germán López, exdiputado y actual presidente de la Unión Cívica Radical local, y de su esposa de Silvia Costa.

Para entrar al predio, los hombres cortaron el alambrado del campo lindero del productor ganadero Emilio Peiró y luego mataron y faenaron a dos vacas que estaban preñadas.

Los animales faenados fueron hallados este sábado.

Cámaras de seguridad del predio registraron el momento en que los cuatreros escapaban del lugar a bordo de dos caballos.

Tras radicar la denuncia, Germán López compartió en sus redes sociales las imágenes de cómo encontraron a ambos animales faenados y el video de las cámaras de videovigilancia en procura de hallar a los responsables.

En respuesta, Peiró comentó: “Hola, German. Hoy te tocó a vos y a tu señora, a mí con los alambres linderos y a Castro Vélez Sarsfield con el corral, pero lo lamentable es que esto viene de años de desidia y nadie hace nada y todos los cuatreros siempre son los mismos. La policía rural está totalmente sola”.

El alambrado roto del campo lindero de Emilio Peiró.

Por otro lado, el productor sugirió que ante estos hechos de abigeatos que se repiten, habría que replantearse seguir o no con el rubro de la ganadería.

“Espero que no les pase a nuestros hijos en el futuro. Veremos”, expresó.

