Abigeato: cuatreros ingresaron a un campo y faenaron dos vacas preñadas
Delincuentes rompieron el alambrado de un campo lindero y mataron a los animales. Cámaras de seguridad registraron el momento en que escapaban del lugar con la carne faenada. "Esto viene de años de desidia y nadie hace nada", expresaron productores ganaderos.
Un hecho de abigeato tuvo lugar este sábado cuando cuatro cuatreros ingresaron al campo de Germán López, exdiputado y actual presidente de la Unión Cívica Radical local, y de su esposa de Silvia Costa.
Para entrar al predio, los hombres cortaron el alambrado del campo lindero del productor ganadero Emilio Peiró y luego mataron y faenaron a dos vacas que estaban preñadas.
Cámaras de seguridad del predio registraron el momento en que los cuatreros escapaban del lugar a bordo de dos caballos.
Tras radicar la denuncia, Germán López compartió en sus redes sociales las imágenes de cómo encontraron a ambos animales faenados y el video de las cámaras de videovigilancia en procura de hallar a los responsables.
En respuesta, Peiró comentó: “Hola, German. Hoy te tocó a vos y a tu señora, a mí con los alambres linderos y a Castro Vélez Sarsfield con el corral, pero lo lamentable es que esto viene de años de desidia y nadie hace nada y todos los cuatreros siempre son los mismos. La policía rural está totalmente sola”.
Por otro lado, el productor sugirió que ante estos hechos de abigeatos que se repiten, habría que replantearse seguir o no con el rubro de la ganadería.
“Espero que no les pase a nuestros hijos en el futuro. Veremos”, expresó.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión