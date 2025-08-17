A partir de este lunes se aguarda un tiempo inestable que traerá lluvias para nuestra región, siendo las mismas más intensas para el martes.

Los especialistas consignan que otra ciclogénesis, que es similar a un proceso de formación de ciclón extratropical, pero menor a los conocidos, se instalará en la región central del país. Este impactará en el norte de la provincia de Buenos Aires y casi toda la Mesopotamia.

La baja presión será cada vez mayor y aumentará la intensidad de las lluvias y tormentas.

Para el Servicio Meteorológico Nacional las precipitaciones en San Pedro comenzarán durante la mañana del lunes con lluvias aisladas, de débiles a moderadas, para luego pasar a un pronóstico de tormentas aisladas.

El modelo europeo ECMWF consigna que entre martes y miércoles las precipitaciones serían superiores a los 50 mm.

El martes se acentuará el proceso, momento en que se espera la mayor caída de agua. Para ese día se prevén hasta 60 milímetros, pero desde la mañana del lunes, y hasta las primeras horas del miércoles podrían registrarse hasta 90 mm en total.

Luego llegará el viento del sudoeste, con ráfagas que pueden llegar a 70 km/h, pero no implicará una baja significativa en las temperaturas. También se descartan fenómenos severos.

