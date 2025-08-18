Este domingo culminó la participación sampedrina en los Juegos Panamericanos Junior disputados en en Asunción, Paraguay.

Ads

Francisco Gómez y Delfina Kuttel, regatistas del club Náutico, se despidieron de la competencia, con Nicolás Schargorodsky como entrenador. Gómez se posicionó en le décima posición de la general en ILCA 7 mientras que Kuttel ocupó el séptimo lugar en ILCA 6.

Los sampedrinos lograron su clasificación al certamen en abril, tras su buen papel en el torno San Isidro Labrador, disputado en Buenos Aires.

Ads

La otra deportista sampedrina que participó de la competencia fue Candela Vázquez, que cosechó una medalla de oro y otra de bronce en tenis.

Puede interesarte

Ads