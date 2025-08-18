Juegos Panamericanos Junior: Francisco Gómez y Delfina Kuttel finalizaron su participación
Los regatistas sampedrinos concluyeron su participación este domingo. Gómez logró la décima posición en ILCA 7 mientras que Kuteel fue séptima en ILCA 6.
Este domingo culminó la participación sampedrina en los Juegos Panamericanos Junior disputados en en Asunción, Paraguay.
Francisco Gómez y Delfina Kuttel, regatistas del club Náutico, se despidieron de la competencia, con Nicolás Schargorodsky como entrenador. Gómez se posicionó en le décima posición de la general en ILCA 7 mientras que Kuttel ocupó el séptimo lugar en ILCA 6.
Los sampedrinos lograron su clasificación al certamen en abril, tras su buen papel en el torno San Isidro Labrador, disputado en Buenos Aires.
La otra deportista sampedrina que participó de la competencia fue Candela Vázquez, que cosechó una medalla de oro y otra de bronce en tenis.
