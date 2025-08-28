Lo que importa - Jueves 28 de agosto de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
La ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) en el ojo de la tormenta. Una situación que se veía irregular desde la convocatoria a los beneficiarios,
San Pedro vota 2025: los candidatos presentaron sus propuestas en un programa especial en vivo
Milei se quedó sin concejales en San Pedro: De Rosa y Negrete son ahora bloque "Vecinos de San Pedro"
Entradera en Ciudad Abierta: salieron armados de una casa en construcción y le robaron el auto
Travel Fest 2025: el encuentro de motos y movilidad off-road vuelve al Enduro Park
El torneo de futsal de la Liga Deportiva comenzará a fines de septiembre y tres clubes confirmaron su participación
—------------------------------
CLIMA:
Cielo despejado y con sol, temperatura máxima 21°, viento del noreste a 25km/h.
—---------------------------------
FARMACIAS DE TURNO:
San Martín 665
Pellegrini 2250
Ituzaingó 560
—--------------------------
—------------------------------------------------
