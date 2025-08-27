Este lunes, en la sesión de consejeros, directivos de la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) le confirmaron que la fecha de inicio del torneo de futsal local será el próximo martes 30 de septiembre.

En mayo, la idea fue puesta sobre la mesa de la sala de reuniones Pedro Barri con el fin de cumplir con uno de los requisitos que exige el Consejo Federal para obtener la homologación de la liga.

Hasta el momento, tres clubes confirmaron su participación: Independencia, La Esperanza y Mitre. Mientras que Paraná, Las Palmeras y América quedaron en llevar una respuesta la próxima semana.

Desde la LDS esperan reunir al menos a seis equipos que participen del certamen que se jugará entre semana y en el que participaran jugadores de entre 15 y 21 años. Los mismo tendrán que ser inscriptos por los clubes en el sistema COMET, mismo que se utiliza en los torneos de fútbol.

El formato de juego será un todos contra todos, que se jugará en el gimnasio del Estadio Municipal y los encuentros se disputaran en días de semana.

