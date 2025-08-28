El 20 y 21 de septiembre se realizará una nueva edición del Travel Fest en el Enduro Park, con una programación orientada a quienes practican o se interesan por el motociclismo y la movilidad off-road.

Durante el evento habrá pruebas de manejo de diferentes modelos de motos en circuitos preparados para tal fin, además de exhibiciones de vehículos 4x4, UTV y eléctricos.

También se presentarán marcas de accesorios y se ofrecerán charlas, talleres y capacitaciones vinculadas a los viajes en moto.

El predio contará con espacios de acampe, opciones gastronómicas mediante foodtrucks, música en vivo y una zona de glamping. Las entradas ya se pueden conseguir a través de la plataforma Passline.

