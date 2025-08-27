Entradera en Ciudad Abierta: salieron armados de una casa en construcción y le robaron el auto
Dos delincuentes abordaron a un vecino a punta de pistola cuando entraba el auto. La policía dispuso un operativo cerrojo y los ladrones abandonaron el coche en proximidades de La Tosquera.
Un grave hecho delictivo cometido bajo la modalidad entradera ocurrió este martes a la medianoche en el barrio Ciudad Abierta, donde dos delincuentes robaron un auto a punta de pistola.
El episodio ocurrió en Maino al 1900, cuando un vecino de 38 años llegó a su casa en un Peugeot 208 blanco y fue abordado por los ladrones armados.
Los delincuentes salieron de una casa en construcción ubicada al lado de la vivienda de la víctima, que fue apuntado cuando estaba ingresar el coche.
Huyeron en el automóvil y la policía montó un operativo cerrojo de inmediato, tras ser alertados a través del sistema de emergencias 911.
Los ladrones abandonaron el Peugeot en la zona de calle Eusebio Laprida al fondo, en proximidades de La Tosquera, en un descampado donde la policía lo halló en el marco del operativo dispuesto.
En el barrio aseguran que a la hora del robo se escucharon detonaciones que podrían haber sido disparos de armas de fuego, aunque la versión no fue confirmada por autoridades de manera oficial.
"Fue a media cuadra de la plaza. Muy grave, de terror. La verdad, estamos abandonados", señaló una vecina de la zona, que expresó preocupación por lo ocurrido en el barrio.
La Fiscalía interviniente ordenó una serie de diligencias para la investigación, que incluye el análisis de cámaras de seguridad en procura de reunir elementos que permitan dar con los autores del asalto.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión