El prófugo de la Justicia Lautaro Casas, evadido de la cárcel de Baradero y acusado de cometer un abuso sexual tras escapar de la Unidad Penal 11, fue detenido este lunes por personal de la Comisaría, tras un allanamiento de urgencia.

Casas fue traslado a Defensoría y luego a Fiscalía para prestar declaración indagatoria por un robo a mano armada cometido días atrás en Villa Igoillo.

Luego quedará a disposición del Juzgado de Ejecución Penal por la fuga y de la Fiscalía 9 de Baradero por el caso de abuso.

El delincuente, condenado por varios robos agravados, cometió un asalto a mano armada en la vía pública días atrás, en el barrio Villa Igoillo, hecho en el que le robó a un hombre a punta de pistola.

El asalto ocurrió alrededor de las 21.30, cuando un hombre fue sorprendido por dos delincuentes armados con los que se trenzó en lucha, que fue socorrido por su hijo.

En la huida, los delincuentes descartaron un revólver calibre 32 largo, un par de zapatillas, un celular, una gorra y otros objetos, que fueron puestos a disposición de la Justicia.

Uno de los delincuentes fue reconocido como Lautaro "Hepatitis" Casas, lo que permitió establecer que el prófugo buscado en Baradero estaba en San Pedro, donde residía y donde vive toda su familia.

La investigación del personal de Comisaría logro identificar una vivienda ubicada en Las Provincias 2220, donde reside la hermana de Casas, como el escondite del evadido.

Fiscalía avaló el procedimiento de urgencia y los efectivos del GTO irrumpieron en esa casa para detener al prófugo, que fue puesto a disposición de la Justicia para responder por los delitos de los que está acusado.