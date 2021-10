La Liga Sampedrina no tendrá ningún representante en el próximo Torneo Regional

La Liga Sampedrina (LDS) no tendrá ningún representante en la edición 2021/22 del Torneo Regional Federal Amateur que comenzará a fines de noviembre porque en los últimos dos años no organizó ningún certamen homologado por el Consejo Federal para dar su única plaza.

Publicidad

“Como nosotros no hicimos torneo clasificatorio en 2020, no tenemos torneo homologado porque no hubo torneo”, explicó a La Opinión el tesorero de la LDS, Carlos Jaime. En 2020 sólo se disputó una jornada del Torneo Preparación antes del parate por la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus y en la actual temporada está por concluir el mismo certamen en el que no participaron los elencos de Baradero.

El órgano de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio hasta este viernes prórroga a la ligas para que informen su representante y la que actualmente comanda el vicepresidente, Andrés Sánchez, no lo hará, informó en su Boletín Oficial: “Teniendo en cuenta que no se jugó Torneo Anual Clasificatorio, exigencia del Consejo Federal, no se envía postulación de la liga para dicho certamen”.

Los delegados reunidos en el Salón Pedro Barri de la Liga Sampedrina (LDS). Foto: La Opinión.

A su vez, reclamó a los clubes: “También no haber cumplido con lo solicitado oportunamente por esta liga a los clubes afiliados para la homologación de torneo, con respecto a los certificados de vigencia 2019, los cuales debían ser entregados al Consejo Federal”.

La LDS tampoco consideró a Independencia, que tenía media plaza para el Torneo Regional 2020 por haber sido campeón del Clausura 2019 y debía jugar una final contra el ganador del Apertura para Primera 2020, que no se hizo por el Covid-19.

El único club de San Pedro con chances de clasificar al Torneo Regional 2021/22 es Paraná, pero no con el cupo de la LDS sino el de Federación Norte que se dirime en el Torneo de Clubes 2020. El Albirrojo está en semifinales donde el próximo domingo abrirá su serie ante Defensores La Esperanza de Campana. De dar la vuelta olímpica, el conjunto dirigido por Pablo Guereta regresará al plano nacional tras su paso por el Federal C 2018.

El Regional 2021/22 tendrá a los árbitros del Colegio de San Pedro Antonela Romero, Pablo Gauna, Milton Ayala, Joaquín Gil, Agustín Gómez, Damián Bertolini y Ricardo Cena quienes esta semana aprobaron en Rosario la prueba física de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y están habilitados para ser designados en partidos.

Antonela Romero, Pablo Gauna, Milton Ayala, Joaquín Gil, Agustín Gómez y Damián Bertolini en Rosario.

La evaluación se llevó a cabo en el estadio municipal Jorge Newbery. Marcelo Meléndez y Ezequiel Carrera no lograron el objetivo, pero tendrán un recuperatorio en Córdoba en la próximas semanas para poder trabajar en el certamen nacional de la AFA.

Gil y Ayala, junto a Santiago Banegas quien por edad ya no puede impartir justicia en el Torneo Regional, tuvieron activa participación en la edición anterior. Bertolini también tiene trayectoria en el campeonato al igual que Ricardo Cena. El resto, de ser designados, harán sus primeras experiencias fuera de la LDS.

La última entidad local que compitió en el plano nacional fue Mitre en 2019 cuando quedó eliminado en la primera ronda tras igualar 0 a 0 como local en el Estadio Municipal ante General Rojo de San Nicolás. No hubo representantes de la LDS en la edición 2020.