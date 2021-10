Siete árbitros sampedrinos habilitados para dirigir en el próximo Torneo Regional, que arranca en noviembre

Los árbitros del Colegio de San Pedro Antonela Romero, Pablo Gauna, Milton Ayala, Joaquín Gil, Agustín Gómez, Damián Bertolini y Ricardo Cena aprobaron este miércoles en Rosario la prueba física de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y están habilitados para ser designados en partidos del Torneo Regional 2021/22 que comienza a fines de noviembre.

La evaluación se llevó a cabo en el estadio municipal Jorge Newbery. Marcelo Meléndez y Ezequiel Carrera no lograron el objetivo, pero tendrán un recuperatorio en Córdoba en la próximas semanas para poder trabajar en el certamen nacional de la AFA.

Gil y Ayala, junto a Santiago Banegas quien por edad ya no puede impartir justicia en el Torneo Regional, tuvieron activa participación en la edición anterior. Bertolini también tiene trayectoria en el campeonato al igual que Ricardo Cena. El resto, de ser designados, harán sus primeras experiencias fuera de la LDS.

La edición 2021/22 del Torneo Regional tendrá un formato similar a las anteriores con regionalización de los equipos por cercanía geográfica y otorgará cuatro ascensos al Federal A.

Este viernes 10 de octubre se vence el plazo para que las ligas de Argentina informen al Consejo Federal si está en desarrollo el certamen local clasificatorio con el que se define su representante. De San Pedro, teniendo en cuenta que en 2020 no hubo actividad, Independencia conserva su “media plaza” por ser campeón del Clausura 2019. La I debía disputar una final contra el ganador del Apertura 2020 que no se llevó a cabo por la cuarentena y, hasta el momento, la entidad que comanda Andrés Sánchez no oficializó cómo se dirimirá el cupo.

El Consejo Federal también da una plaza a sus federaciones como Federación Norte la cual se la otorgará al campeón del Torneo de Clubes 2020 en el que participan Paraná y Banfield. El Albirrojo está semifinales (debe enfrentar a Defensores La Esperanza de Campana) y Banfield en cuartos de final (cayó 4 a 1 en la ida en el Estadio Municipal).

De la Provincia de Buenos Aires tienen su lugar asegurado en el Regional 2021/22, según Ascenso del Interior, Argentino de Rancagua, Bella Vista y Liniers de Bahía Blanca; Defensores de Glew, Defensores de Salto, Deportivo Malvinas de Adolfo Sordeaux, Deportivo Metalúrgico de Manuel Alberti, El Porvenir de San Clemente del Tuyú, Deportivo Villalonga, Racing, Embajadores y Ferro de Olavarría; Everton de La Plata, Juventud de Pergamino, Mariano Moreno de Junín y Sporting de Punta Alta.