La gestión de Sánchez Negrete en la Dirección de Deportes: qué proyectos ejecutó y cuánto presupuesto utilizó

Poco más de dos años, casi catorce meses, 772 días estuvo a cargo de la Dirección de Deportes Ramiro Sánchez Negrete quien asumió el 4 de enero de 2019 con 23 años y se convirtió en el funcionario más joven de la Provincia de Buenos Aires. Su llegada se dio tras el deceso de Luis María Rodríguez y, como él y por política de Cecilio Salazar, tuvo de encomienda principal “llevar el deporte a los barrios y localidades” a través del programa Animate Vos Vales.

Publicidad

A pesar de su corta edad para la que habitualmente tienen las personas que ocupan esos cargos, Sánchez Negrete demostró madurez y personalidad desde un principio y, de a poco, se ganó el respeto de sus empleados en el área y, también, buena parte de la “comunidad deportiva” local.

En su primer año fue el único en el que tuvo que organiza los Juegos Bonaerenses en su Etapa Local y, sobre todo, el viaje y estadía de la delegación a la Final en Mar del Plata (de los alrededor de 1800 inscriptos llegaron a la definición 110 juveniles y atletas con discapacidad) donde no hubo inconvenientes y, de esa experiencia, tomó nota de objetivos a cumplir como reactivar la Escuela de Atletismo proyectada para 2020 pero que no pudo lograr por la pandemia de coronavirus y es de suma necesidad para que no se sigan perdiendo valores.

Tampoco consiguió y proyectó nuevamente para el presente calendario la Escuela de Deporte Adaptado y las Olimpíadas para empleados municipales. Sí remodeló, por ejemplo, el Estadio Municipal con hincapié en la tribuna techada de la cancha de fútbol la cual estaba clausurada desde muchos meses antes a su arribo a la Dirección de Deportes. Aun así, no se avanzó en un plan integral de obra para, de una vez por todas, restaurar la inmensidad del General San Martín.

El 2020, desde el 20 de marzo cuando empezó la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, Sánchez Negrete debió reinventarse. Teniendo en cuenta que el área quedó casi sin tareas de las que habitualmente se encarga cada calendario, el joven funcionario se abocó a colaborar con las secretarías de Salud y Desarrollo Humano, las más ocupadas.

Además, los Juegos Bonaerenses fueron virtuales y la participación de la Dirección de Deportes fue sólo en la inscripción a las disciplinas que se dispusieron como “deportes electrónicos”. Sí tuvo la tarea de diagramar protocolos para el retorno de actividades deportivas a medida que se flexibilizó el aislamiento por el COVID-19. Incluso, participó de reuniones con clubes y rubros como gimnasios con quienes debió lidiar y no pudo lograr encausar la sabida y manifestada problemática del Gobierno local del funcionamiento de los mismos en un San Pedro donde el deporte tiene mucha informalidad.

Sánchez Negrete afectó poco de su presupuesto

Sin presupuesto propio, la Dirección de Deportes contó en 2019 y 2020 con montos asignados del de la Secretaría de Desarrollo Humano en el ítem “fomento del deporte”.

En su primer calendario al frente del área, Ramiro Sánchez Negrete tuvo 6.531.329,20 pesos. De esos, hubo disponibles $6.433.743,19. En el primer semestre sólo se utilizaron 64 mil lo que equivalió al 0,9% y, en total, se afectaron $100.430,74 en todo el año.

De lo gastado, $20.456,48 fueron en bienes de consumo (productos químicos y combustible y otros); 16.874,26 en servicios no personales (mantenimiento, reparación y limpieza; pasajes y viáticos); $33.100 en bienes de uso (maquinaria y equipos); y $30.000 en transferencias al sector privado para la realización de eventos.

Para el 2020, en tanto, a la cartera se le presupuestaron $8.401.945,79 y en los primeros seis meses sólo se gastaron $21.532,50. Resta conocerse que monto se utilizó entre julio y diciembre cuando menos competencias hubo dada la crisis sanitaria.

En síntesis, en sus primeros 18 meses en la Dirección de Deportes, Sánchez Negrete gastó $121.963,24. En la Rendición de Cuentas no se incluye el pago del salario de los empleados con dinero del presupuesto.

Su participación en el Fondo Deportivo

Tal establece la ordenanza de creación de los Fondos afectados sancionada en diciembre de 2016 y puesta en práctica desde 2017, el director de Deportes es parte de la Comisión Evaluadora del Fondo Municipal de Promoción del Deporte.

En 2019 la caja deportiva contó con 9.407.532 pesos de los cuáles $5.301.495,33 quedaron del ejercicio 2018 más $4.106.036,93 ingresaron del 2% de la recaudación por tasas, derechos y cánones. Del total, la Comisión Evaluadora también conformada por los concejales Iván Paz de Juntos por el Cambio, Soledad Llull del Frente de Todos y Damián Mosquera del bloque Justicialista junto a los secretarios de Coordinación y Economía, Ramón Salazar y Fabián Rodríguez respectivamente; distribuyó $2.918.554 en becas, subsidios a clubes e instituciones deportivas y en la promoción de actividades en barrios y predios municipales.

Siempre tal está indicado en la Rendición de Cuentas 2019 que abarcó desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, el saldo fue de $6.488.977,89 los cuáles se añadieron al presupuesto de 2020 estimado en $8.233.929,04.

En total, se afectaron más de 300 mil pesos en los doce meses, gran parte de ello en los primeros 90 días de la temporada que fue cuando hubo actividad.