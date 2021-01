Fondo deportivo: cuánto dinero se afectó en 2020

Se fue el 2020, quizás el año con menos competencias deportivas en la historia de San Pedro producto de la pandemia de coronavirus. En ese marco, todas las disciplinas pasaron a un segundo plano y la Comisión Evaluadora del Fondo Municipal de Promoción del Deporte realizó muy pocas reuniones, la mayoría de ellas hasta el 20 de marzo cuando empezó la cuarentena y las últimas en diciembre.

En total, se afectaron más de 300 mil pesos en los doce meses, gran parte de ello en los primeros 90 días de la temporada que fue cuando hubo actividad.

“Apenas inició la pandemia, no se dio nada. Los torneos y competencias en general estaban todo parado y no se entregó. Había solicitudes de becas pendientes pero no se entregaron porque siempre van a atadas a objetivos. Tampoco se dieron subsidios”, explicó a La Opinión el concejal Iván Paz quien integra el grupo que administró la caja junto a sus colegas Elisa Ferraro y Juan Cruz González; el director de Deportes, Ramiro Sánchez Negrete; y los secretarios de Coordinación y Economía, Ramón Salazar y Fabián Rodríguez respectivamente.

De los primeros 320.854 pesos, 264.854 fueron para comprar, en dos órdenes, materiales para el programa Animate Vos Vales con el que el Gobierno lleva el deporte a barrios y localidades del partido de San Pedro. Además, se aprobaron siete becas por única vez por ocho mil pesos cada una a Ciro Olivieri (esgrima), Carlos Elgoyhen, Francisco Franco y Laureano Hereñú (natación); Valentín Ramírez (fútbol), Guillermina Brito y Aylén Torres (patín artístico).

Por último, en diciembre se afectó plata para comprar elementos y construir y reparar canchas de básquet en los playones de Villa Depietri, jardín de Banfield, Complejo Turístico Municipal. El monto todavía no se dio a conocer porque el Boletín Oficial de diciembre no se publicó en el sitio web de la Municipalidad.

El Presupuesto 2020 que elaboró la Municipalidad de San Pedro estimó que el Fondo Municipal de Promoción del Deporte contó con 8.233.929,04 pesos provenientes del 2% de la recaudación por tasas, derechos y cánones.

Del total, el 40% fue para la promoción de prácticas deportivas “en predios municipales y/o sectores barriales” para la “inclusión social y contención”; otro 40% para fortalecer las instituciones deportivas; y el 20% restante para las becas por única vez. Desde el 2020, las mismas sólo pueden entregarse a deportistas individuales que no tienen una beca a nivel provincial y nacional. Por ejemplo, quienes están en el programa del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), no pueden recibir dinero del fondo.