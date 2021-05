Gonzalo Carreras no irá a Tokio 2021: “Se podría haber hecho el Preolímpico, pero no hubo voluntad”

Son casi las 21.00 del viernes 30 de abril y Gonzalo Carreras terminó su rutina en el gimnasio de pesas de Náutico, el club en el que se terminó de formar como palista y que lo catapultó a la Selección Argentina de canotaje. Hace horas supo oficialmente que no irá a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 porque la Confederación Panamericana (COPAC), tras la suspensión del Preolímpico de Brasil, otorgó al país la plaza en K1 200 metros y él se preparó durante cuatro años para hacerlo en K4 1000.

Publicidad

Aunque ya lo sabía por rumores que surgieron en las últimas semanas, está molesto, fastidioso y le cuesta entender el porqué de algunas decisiones. Habla y se descarga con Fernando Ortíz, entrenador en el Celeste y medallista panamericano en Mar del Plata 1996, en el mismo deporte que él.

El baraderense podría estar en su ciudad natal, con su familia o amigos tomando una cerveza en un bar, algo que no hace a menudo por sus compromisos profesionales. Pero está ahí, cerrando una nueva semana de entrenamientos aun en uno de los momentos más difíciles de su carrera por cómo fue el desenlace de su no participación en Japón.

– ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones al oficializarse que no vas a estar en Tokio 2021?

-Ya lo venía procesando, extraoficialmente se sabía cómo se iba a definir todo. Es una desilusión tremenda no poder jugarme la plaza en competencia, como todo deportista quiere. Veníamos de un proceso largo, de entrenar en cuarentena como podíamos, una suspensión del Preolímpico, una nueva asignación de fecha y problemas para formar los botes, mil problemas que tuvimos que pasar. Lo que queríamos era competir, ganar o perder los lugares remando. Por decisiones de la Confederación Panamericana (COPAC) se decidieron los lugares por competencias previas, algo inesperado que nunca se dio y la verdad que no sé si estoy enojado, pero sí decepcionado. Ya la venía masticando, estoy pensando en adelante y pasar esta página.

– ¿Lo que más te duele es no haber podido competir y, en todo, no clasificado en el agua?

-Ni hablar. En competencia se pueda ganar, perder y, muy pocas veces, empatar en mi deporte. Somos deportistas y entrenamos para competir, pero no pudimos hacerlo más allá de la situación en que está el mundo. Vemos cómo muchos deportes se las rebuscan para poder competir. El continente es grande y hay un montón de lugares donde se podría haber hecho el Preolímpico, pero no hubo voluntad de la Confederación Panamericana de buscar otra manera que no sea esta que decidieron. Nos dejaron de lado a nosotros los deportistas que lo que hacemos es entrenar para competir.

– ¿Qué es lo que más te desilusionó de este desenlace?

-Este desenlace. Estuve en contacto con muchos deportistas del continente y hay una desilusión tremenda. Además hay una desinformación tremenda, o sea nos enterábamos por rumores o pocas cosas que largaban. A los deportistas se nos tuvo a las expectativas mucho tiempo, las decisiones se tomaron puertas adentro sin darnos información hasta último momento y la manera que se manejó a nivel continental fue una vergüenza para el trato con los deportistas, no se nos tuvo en cuenta.

– ¿Sin los Juegos Olímpicos, qué objetivos hay para lo que resta del año?

– La idea es dar vuelta la página e ir para adelante. Como equipo nacional está la posibilidad de ir al Mundial que es en septiembre. Este año en realidad era año de Mundial y no de Juegos Olímpicos. Se juntaron las dos competencias y la idea es entrar en el equipo de K2 500 para ir al Mundial de Dinamarca. Está todo puesto en eso y estoy entrenando con ese nuevo objetivo.

El camino a un sueño truncado

La suerte de Gonzalo Carreras, en su sueño de representar a Argentina en los Juegos Olímpicos Tokio 2021, estaba escrita desde hace semanas y, tal adelantó La Opinión, sólo faltaba oficializarse. La Confederación Panamericana de Canotaje (COPAC) anunció que la Selección Argentina masculina obtuvo una plaza en K1 200 metros y la misma se la disputarán Ezequiel Di Giácomo y Rubén Rézola quienes, desde que comenzó el ciclo olímpico, entrenaron para esa embarcación y distancia.

El palista de Náutico era una de las opciones para conformar el K2 1000 junto a Daniel Dal Bo, Agustín Rodríguez y Manuel Lascano con quienes concentró en reiteradas ocasiones en Club Nordelta. Tras la determinación de la COPAC, que tuvo que adoptar una nueva forma de entregar los cupos a Japón porque se suspendió el Preolímpico previsto para abril de 2021 en Brasil por la pandemia de coronavirus, los cuatro deportistas quedaron descartados.

El desenlace de la trama para Carreras tenía un final anunciado que se gesto desde que el COVID-19 se adueño del planeta, después de los Juegos Panamericanos Lima 2019 en el que fue medalla de oro en K4 500 metros y el Mundial de Hungría en el mismo año donde, en conjunto con sus compañeros Lascano, Di Giácomo y Juani Cáceres, no pudo lograr la plaza a Tokio 2021 en la primera instancia que se les presentó.

La última ocasión para el baraderense era el Preolímpico de Curitiba en K4 1000 metros. En 2020 pasó la cuarentena estricta en Baradero, entrenando en su casa. Después de varios meses, cuando se permitió a los atletas cuyos objetivos era clasificar a los Juegos Olímpicos hacerlo en su campo de desarrollo, volvió al agua. Al tiempo se incorporó a las concentraciones en la Pista Nacional de Remo y Canotaje en Tigre con Lascano, Dal Bo y Rodríguez.

Las competencias se reactivaron en el mundo y Gonzalo Carreras se enfocó en Brasil. La primera piedra fue un conflicto interno en el equipo masculino. A fines de enero de 2021, días antes del control interno en el que se iba a definir qué dos palistas iban a subirse al K2 1000 en Curitiba, Dal Bo y Rodríguez pidieron remar juntos y no con sus otros dos compañeros cuando estaba previsto que se prueben todas las duplas posibles. Eso generó un problema en el plantel y los entrenadores suspendieron las pruebas y, también, los entrenamientos.

Lejos de tomar una decisión inmediata, la Federación Argentina de Canoas (FAC) dilató el proceso, realizó varias reuniones vía Zoom en las que no se llegó a ninguna conclusión y “quedó bien” con los que infringieron las normas del control pero mal con los que las respetaron, entre ellos Carreras quien con Lascano fue convocado nuevamente a Nordelta en febrero.

Antes de que la FAC comunique su fallo, la COPAC oficializó la suspensión del Preolímpico en Brasil y surgieron conjeturas respecto de cómo se iban a distribuir las plazas de América a Tokio 2021. Con el correr de las semana la posibilidad de que se reprograme en otra sede se apagó y se encendió el rumor de determinar los cupos a través otros parámetros en los que el K2 500 de Argentina no tenía prioridad dado que ese lugar lo había logrado Canadá en el Mundial de Hungría 2019.

En las últimas semanas Carreras era consciente de que sus chances de ser olímpico por segunda vez tras incursionar en Río de Janeiro 2016 (fue 4° en la final B del K4 500 metros junto a Dal Bo, Juan Ignacio Cáceres y Pablo De Torres) eran escasas. Incluso, los entrenadores de la Selección Argentina no lo convocaron a entrenar en Nordelta ni tampoco para las copas del mundo de Hungría y Rusia a las que irán Agustín Vernice y Rodríguez.

A menos de 100 días de los Juegos Olímpicos, el palista de Baradero debe atravesar el mal trago de ni siquiera haber tenido la posibilidad de competir y, en todo caso, perder en el agua la clasificación. Su próximo certamen con la camiseta albiceleste, para el que le informaron que lo tendrán en cuenta, será el Mundial previsto para septiembre en Dinamarca.