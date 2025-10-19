Este domingo desde las 18.00, Independencia recibe a Mitre en el Estadio Municpal por la primera fecha del Torneo Regional Federal Amateur.

La I llega luego de clasificarse a semifinales del Torneo Clausura el pasado viernes cuando venció 4 a 2 a La Esperanza como local mientras que el Rojo venció a Central Córdoba por 2 a 1 el sábado y también se metió entre los mejores cuatro. Ahora, el cuadro los enfrenta por un lugar en la final, con el regional de por medio.

De cara a este torneo, Independencia sumó a Genaro Novaro, Renzo Servin, Emiliano Maidana, Fernando Figueroa, Lucas Nuesch y Elías Irala, mientras que Mitre incorporó a Manuel Guereta, Fernando Gómez, Enzo Villalba, Fabricio Villar, Juan Cruz Vera Borda y Joaquín Montiel.

Ambos conjuntos, comparten zona con General San Martín de Pérez Millán y Paraná de San Nicolás que se enfrentaron el sábado por la tarde y se impuso el equipo perezmillanense, por 3 a 0.

El otro cuadro sampedrino que compite en el torneo es Paraná que debuta el próximo viernes ya que quedó libre en la primera jornada debido a que conforma una zona de tres equipos, junto con Regatas, que en el debut superó por 1 a 0 a La Emilia, el otro integrante del grupo.

