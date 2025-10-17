Mitre se prepara para su segunda participación consecutiva en el Torneo Regional Federal Amateur, en el que debutará este domingo ante Independencia en el Estadio Municipal.

Para esta nueva edición del certamen, el Rojo incorporó seis jugadores para intentar mejorar la perfomance del año pasado, cuando llegó a octavos de final.

Provenientes del ascenso italiano, llegaron Fernando Gómez y Manuel Guereta, ambos con pasado en el club sampedrino. Gómez vistió la camiseta de Mitre en el TRFA de 2019 mientras que Guereta jugó en las divisiones formativas y en 2016 pegó el salto a las inferiores de Newell's Old Boys, donde estuvo hasta 2023.

Fernando Gómez se suma a Mitre, como lo hizo en el Regional de 2019.

Enzo Villalba y Fabricio Villar, los dos de último paso por Defensores de Villa Ramallo , también se suman al equipo de Agustín Díaz que hace varias fechas volvió a tomar las riendas de la primera división.

El Rojo también cerró la vuelta de Joaquín Montiel, que formó parte del plantel que jugó el Regional en 2024 y que se encontraba en Leandro Alem, de la Primera C. Proveniente de la misma categoría, llega el delantero Juan Cruz Vera Borda, que previo a su arribo a San Pedro, defendió la camiseta de Claypole.

Agustín Díaz comandará a Mitre en el Troneo Regional Federal Amateur.

Mitre integra el grupo 6 junto a Independencia, General San Martín de Pérez Millán y Paraná de San Nicolás y para clasificar necesitará meterse entre los primeros dos de la zona.

