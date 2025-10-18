El viernes por la noche comenzaron los cuartos de final del Torneo Clausura ‘’Marcos Barlatay'' con el duelo entre Independencia y La Esperanza.

En el barrio 1 de Mayo, la I lo ganaba tranquilamente 3 a 0, con doblete de Fabricio Sacca y un gol de Gastón Abaca, pero en una ráfaga, el Verde descontó y se puso 3 a 2 gracias a los tantos de Ariel Oliveto y Joaquín Biain.

La Esperanza no pudo ante el último campeón.

Cuando la visita había tomado el control del encuetro y se encontraba cerca de firmar un heroíco empate, Genaro Díaz dio el masazo final y puso el 4 a 2 definitivo a favor de Independencia.

De esta forma, el conjunto auriazul es el primer semifnalista del torneo y espera por Central Córdoba o Mitre que se enfrentan este sábado por la tarde en el José ‘’Cholo'' Amorín. Los otros duelos son entre América y Defensores que juegan a las 20.00 de este sábado mientras que Paraná recibe a Banfield el domingo desde las 19.00.

Si bien, la I vuelve a jugar el domingo por el Torneo Regional Federal Amateur, Gerardo ‘’Coco'' Espíndola puso un equipo titular ya que tal y como aseguró a La Opinión, la prioridad es el certamen local.

