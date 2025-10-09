Este miércoles, el Consejo Federal del Fútbol Argentino dio a conocer las zonas y fixtures del Torneo Regional Federal Amateur que comienza el próximo 19 de octubre.

Independencia, Mitre y Paraná ya conocen a sus rivales, y como era de esperar, no estarán los tres en el mismo grupo.

La I y el Rojo integran la zona 6 junto a Paraná, de San Nicolás, y General San Martín de Pérez Millán, que este año pasó a competir a la Liga Nicoleña. En el debut, los dos elencos sampedrinos se enfrentaran entre sí en el Estadio Municipal.

Por el lado del Albirrojo, integra una zona de tres equipos junto a otros dos nicoleños: Regatas y La Emilia.

Paraná quedará libre la primera jornada por lo que su debut se dará el 23 o 24 de octubre ante Regatas, como local.

Esta edición del TRFA será histórica para el fútbol local, ya que será el año en que más equipos de nuestra ciudad participen del certamen.

