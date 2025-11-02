La Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió una alerta para desmentir una campaña de “phishing” que busca estafar a los ciudadanos que no emitieron su voto.

Ads

Se ha detectado la circulación de un correo electrónico fraudulento, enviado supuestamente desde la dirección [email protected], que simula provenir de la plataforma Mi Argentina.

El mensaje engañoso informa a los receptores que deben regularizar su situación por no haber concurrido a sufragar y les exige el pago de una multa a través de un enlace malicioso.

Ads

La CNE ha sido enfática al señalar que este enlace está diseñado para sustraer datos personales y de los dispositivos de los usuarios.

¿Cuál es el procedimiento correcto para regularizar la situación de aquellos que no votaron?:

Aquellos ciudadanos que no votaron disponen de 60 días hábiles para presentar la documentación correspondiente. En caso contrario, deberán afrontar la multa correspondiente.

Ads

Para verificar la situación real y realizar cualquier trámite legítimo, la Cámara Electoral instruye a los ciudadanos a no hacer clic en enlaces sospechosos y, en su lugar, acceder exclusivamente al sitio oficial: https://infractores.padron.gov.ar/

"Informamos que está circulando un correo electrónico falso [email protected] que simula ser enviado por Mi Argentina que le informa al ciudadano que debe regularizar su situación y pagar la multa por no haber votado. El mensaje insta a que se ingrese a un enlace que sustrae datos del dispositivo de la persona", indicaron desde la CNE.

¿Por qué "phishing"? Esta es una técnica de ciberdelincuencia que consiste en engañar a las personas para que divulguen información personal y confidencial, como contraseñas, números de tarjeta de crédito o datos bancarios.

Los delincuentes se hacen pasar por entidades legítimas, como bancos o empresas, mediante correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas fraudulentas para que la víctima se dirija directamente a la información y así caer en sitios falsos.

Ads