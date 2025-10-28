Solo cinco agrupaciones políticas fueron las que coincidieron en las presentaciones de septiembre y el domingo último, el nuestro distrito.

Ads

El resto se dispersó. Para las elecciones de concejales, consejeros escolares y diputados provinciales, en San Pedro hubo nueve listas. En cambio, para la contienda electoral nacional lo hicieron 15.

Respecto del caudal de votos de las que participaron en ambas elecciones, solo tres mejoraron su performance:

Ads

*La Libertad Avanza pasó de 13 819 (Ariel Rey) en septiembre a 17 400 (Diego Santilli) en octubre.

*Fuerza Patria, de 9 654 (Valentín Bravo) a 11 849 (Jorge Taiana).

Ads

*Frente de Izquierda, de 390 (Florencia Galán) a 1 155 (Nicolás Del Caño).

Por su parte, dos bajaron considerablemente su registro:

*Alianza Nuevos Aires pasó de 3 991 (Damián Mosquera) en septiembre a 506 (Sixto Cristiani) en octubre.

Ads

*Alianza Potencia, de 936 (María Pía Grondona) a 366 (María Eugenia Talerico).

Respecto a los votos en blanco, al no haber dispersión por la utilización de la Boleta Única de Papel se redujo la cantidad, aunque aumentó el volumen de votos nulos.

La situación de los votos en blanco se vio a pesar de registrarse una mayor cantidad de votantes (de 36.268 se pasó a 37.545): con la boleta sábana de septiembre se registraron 1 969 y con la BUP, 549.

Obviamente que fueron procesos totalmente diferentes. El 7 de septiembre el interés radicó en lo que podía ocurrir localmente, al elegirse los representantes ante el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar. Además, el complemento fueron los diputados provinciales por la Segunda Sección Electoral.

En la nacional del domingo 26 pasado solo estaba la categoría de diputados al Congreso nacional, lo que tuvo en vilo al país por el futuro inmediato de los gobiernos de Javier Milei y Axel Kicillof.

El primero, por enfrentar una especie de referéndum de su gestión y lo que podrían deparar los dos años restantes de su mandato.

El mandatario provincial, por ser uno de los principales aspirantes a presidente de la Nación en 2027, que buscaba reiterar el triunfo holgado de septiembre, que le serviría para reafirmar el poderío en el principal bastión del país.