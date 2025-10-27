Las elecciones legislativas nacionales desdobladas de las provinciales y municipales que tuvieron lugar este domingo, con el debut de la boleta única de papel, tuvieron una participación sensiblemente mayor que las del 7 de septiembre.

El porcentaje de votantes, según los resultados oficiales de la Dirección Nacional Electoral (DNE), fue en San Pedro del 68,12 por ciento, con 163 de 164 mesas escrutadas.

En los comicios en los que se eligieron concejales y legisladores provinciales, la participación había sido del 64 por ciento.

Según el recuento del oficialismo local, que tiene sumada la mesa que resta en el conteo gubernamental, la participación alcanzó el 72 por ciento.

La Libertad Avanza obtuvo un amplio triunfo en la ciudad, con 17 400 votos (48,24 %) sobre 11 849 de Fuerza Patria (32,85 %), según el recuento de la DNE.

Tercero se ubicó Ppropuesta Federal para el Cambio (Fernando Burlando), con 1421 votos, y cuarto quedó el Frente de Izquierda, con 1155.

