Una recorrida por algunos establecimientos donde se desarrolla el acto eleccionario, habrían concurrido el 65 % de los empadronados en las diferentes mesas.

Como se esperaba, en horas de la tarde se incrementó el movimiento del electorado y después del 25 % de la mañana, casi 40 puntos se elevó la cifra de votantes.

Un movimiento más intenso, con la participación de automóviles, se percibió frente a las escuelas. También se pudo escuchar a ciudadanos que manifestaron que no pensaban concurrir y durante la mañana cambiaron de opinión, haciéndose presente finalmente en los cuartos oscuros.

