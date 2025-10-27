Elecciones 2025: La Libertad Avanza volvió a ganar en Santa Lucía
La lista de Milei se impuso en esa localidad sobre la del peronismo, tal como ocurrió en los comicios municipales de septiembre.
La lista de La Libertad Avanza volvió a ganar las elecciones en la localidad de Santa Lucía, tal como había ocurrido en los comicios municipales el mes pasado.
En las mesas de las escuelas 22 y 26 la nómina que encabezó Diego Santilli tras la renuncia de José Luis Espert obtuvo 717 votos (45,64 %) y la de Jorge Taiana en Fuerza Patria, 585 (37,24 %).
La Libertad Avanza ganó las elecciones en la ciudad cabecera y logró un importante margen en general en el distrito.
Fuerza Patria fue el frente más votado en las localidades de Gobernador Castro y Río Tala, como ocurrió en septiembre.
