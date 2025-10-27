La lista de La Libertad Avanza volvió a ganar las elecciones en la localidad de Santa Lucía, tal como había ocurrido en los comicios municipales el mes pasado.

En las mesas de las escuelas 22 y 26 la nómina que encabezó Diego Santilli tras la renuncia de José Luis Espert obtuvo 717 votos (45,64 %) y la de Jorge Taiana en Fuerza Patria, 585 (37,24 %).

La Libertad Avanza ganó las elecciones en la ciudad cabecera y logró un importante margen en general en el distrito.

Fuerza Patria fue el frente más votado en las localidades de Gobernador Castro y Río Tala, como ocurrió en septiembre.

