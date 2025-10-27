Elecciones 2025: en la ciudad cabecera, La Libertad Avanza sacó casi 20 puntos más que Fuerza Patria
La lista de Milei se impuso por amplio margen en San Pedro. En la ciudad cabecera, la diferencia fue mayor.
La Libertad Avanza ganó las elecciones en San Pedro por amplio margen sobre Fuerza Patria, en unos comicios legislativos nacionales desdoblados de los municipales y provinciales.
En la ciudad cabecera, es decir sin contar las localidades, la lista del oficialismo nacional que responde al presidente Javier Milei ganó por casi 20 puntos.
Según el recuento extraoficial del oficialismo local, LLA obtuvo 15 366 votos (49,41 %) en la ciudad cabecera y Fuerza Patria cosechó 9535 (30,66 %). Fernando Burlando, que quedó tercero, logró 1349 (4,34 %).
