En la localidad de Gobernador Castro, Fuerza Patria le ganó a La Libertad Avanza en San Pedro en las elecciones desdobladas de este domingo en las que Milei obtuvo el triunfo en el distrito.

Al igual que en septiembre, pero por una diferencia mucho menor, la lista del peronismo se impuso contra su rival directo en esa zona.

Según el recuento del oficialismo local, Fuerza Patria logró en Gobernador Castro 911 votos (48,51 %) y La Libertad Avanza alcanzó los 742 (39,51 %).

De la misma manera que en septiembre, el peronismo ganó también en Río Tala en estas elecciones legislativas en las que debutó la boleta única de papel.

