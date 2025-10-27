Elecciones 2025: Fuerza Patria ganó en Río Tala
Al igual que en septiembre, el peronismo se impuso en esa localidad. La Libertad Avanza ganó las elecciones en San Pedro.
Fuerza Patria ganó las elecciones legislativas nacionales en Río Tala, tal como ocurrió en septiembre.
De acuerdo al recuento extraoficial del oficialismo local, la lista de Taiana obtuvo 642 votos (45,73 %) y la de Santilli,510 (36,32 %).
La Libertad Avanza ganó en la ciudad cabecera y en Santa Lucía para imponerse en el resultado general en San Pedro.
Al igual que en Río Tala, quedó debajo de Fuerza Patria en Gobernador Castro, como ocurrió en las elecciones municipales.
