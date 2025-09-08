Unos 2196 electores estaban habilitados para votar este domingo en Río Tala, en el marco de las elecciones legislativas 2025.

De ellos, fueron 1282 los que se acercaron a las urnas para elegir candidatos que los representen en el Concejo Deliberante y en el Consejo Escolar.

La boleta de Fuerza Patria, que tenía a Valentín Bravo como candidato representativo del intendente Cecilio Salazar, fue la más votada, con 553 votos, el 43,13 por ciento.

Detrás se ubicó Ariel Rey, de La Libertad Avanza, con 442 (34,47 %), que fue segundo tal como sucedió en Gobernador Castro, aunque ganó en Santa Lucía y en el resultado general se posicionó primero.

En Río Tala, Mauro Rasio, de Hechos, fue tercero con 115 votos (8,97 %), por encima de Damián Mosquera, de Nuevos Aires, que alcanzó los 93 (7,25 %).

Martín Rivas, de Acuerdo Ciudadano, y Pía Grondona, de Potencia, lograron 28 votos cada uno, lo que representa 2,18 por ciento.

Luego se ubicaron Florencia Galán, del FITU, con 14 votos (1,09 %) y Tatiana Morales, de Unión Liberal, con 9 (0,7 %). Fernando Altolaguirre, del Partido Libertario, no obtuvo votos en Río Tala.

