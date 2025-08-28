Trasladaron a La Plata al joven que chocó en moto en 3 de Febrero y Segundo Sombra
Martín Diego González, de 29 años, fue derivado al Hospital San Martín, en la capital provincial, "en estado crítico", según informó su familia. Conducía una moto que fue embestida por una camioneta el lunes al mediodía.
Fue trasladado al Hospital San Martín de La Plata el joven de 29 años que el lunes al mediodía protagonizó un accidente de tránsito en la esquina de 3 de Febrero y Segundo Sombra.
Martín Diego González conducía una motocicleta que fue embestida por una camioneta y, aunque llevaba casco protector, sufrió lesiones graves en la zona cervical que obligaron a solicitar su derivación a un centro de mayor complejidad.
"Pido cadena de oración para mí hermano, está en un estado muy delicado", dijo su hermana.
Luego del traslado, informó que "está en un estado crítico en La Plata" y que "le encontraron lesiones en la cabeza, que no sabíamos nada".
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión