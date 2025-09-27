En las últimas horas varios lectores de La Opinión cuestionaron el estado de la Terminal de Ómnibus, de Avenida 11 de Septiembre y camino Lucio Mansilla.

Por un lado, se critica que el lugar está cerrado a las 7 de la mañana, cuando en esta época ha amanecido. Después se prosigue con las oficinas cerradas, la falta de información y, principalmente, el estado de abandono.

“Lamentable es el estado en que se encuentra la nueva terminal”, nos comentó Marcela. “Este viernes, a las 7, se encontraba cerrada, sin ningún lugar donde poder sentarse o estar al abrigo del frío y el viento que imperaba. Ni pensar tomar algo caliente, mientras se espera la llegada del ómnibus”, explicó.

“Obvio que tampoco había acceso a los baños ya que también estaban cerrados. O sea, ninguna consideración para los que estábamos eso esperando los micros”, agregó.

La fotos obtenidas por Marcela que ilustran el estado de la Terminal de Ómnibus.

Marcela también resaltó que dentro del estado de abandono “hay que destacar la suciedad en que se encuentra la misma”. También manifestó se tristeza por “una ciudad que dice ser turística”, y que se posea una terminal en esas condiciones, “fecha, además, en que se realiza el Festival de Música Country con el que arriban muchos visitantes”.

Fue muy dura cuando consideró que a las autoridades municipales deberían darle “vergüenza” por no intervenir en la mejora del lugar, “y que el Consejo Deliberante tampoco accione al respecto”.

Finalmente, reflexionó indicando que “pasan las elecciones, los candidatos y las promesas quedan solo en eso. Mientras tanto, los ciudadanos que pagamos los impuestos regularmente, y ni hablar de los turistas, sufren este panorama. Espero que este reclamo sirva para mostrar una vez más esta realidad que necesita urgente de una mejora”.

