El reclamo de un vecino en el que ironizaba sobre el estado de los adoquines en la nueva Terminal de Ómnibus y consideraba “incomprensible que una obra nueva" esté en tal mal estado desató la polémica en las redes sociales.

Mientras algunos señalaron el abandono del edificio y sus alrededores, otros cuestionaron directamente la gestión municipal y el origen de la obra.

“Cada día más lindo San Pedro”, dijo Sil, en tanto que Agustín aseguró que la terminal fue parte de “un convenio con un inmobiliario” y advirtió que “ya casi no hay colectivos en la ciudad”.

Así se ve la entrada de la nueva Terminal de Ómnibus.

Hubo quienes apuntaron contra la política. “Sigan votando a los K”, escribió Mabel, mientras que Carlos expresó: “Si votaron mierda, acostúmbrense al olor”. En la misma línea, Danilo sostuvo: “Como cada cosa que hace un gobierno K: primero la coima y, si sobra, la obra”.

Otros vecinos hicieron foco en la falta de seguridad y en el descuido del lugar. “Fui a buscar una encomienda y la chica del transporte estaba sola, ni policía ni seguridad. Lleno de excremento de palomas. Muy triste”, contó Analía. María Julia resumió su impresión con dos palabras: “Vergüenza ajena”.

Algunos plantearon que hubiese sido preferible mantener la terminal anterior. “Me hubiese gustado que modificaran y arreglaran la vieja, era mejor para el turismo y para la gente”, opinó Miguel. Sonia coincidió: “La hubiesen dejado nomás, esta da vergüenza”.

“Un lujo las obras de nuestro intendente. Mejor no podemos tener”, escribió Emmanuel.

“Cuánto curro con esos ladrillitos. Por calle San Lorenzo no pasen porque se van al río. Te la llevaste toda, Ramón. Así son los kirchneristas”, indicó un vecino.

Colo advirtió: “Hasta que los micros dejen de entrar. La suspensión neumática se destruye con esos desniveles”.

“Plata para arreglar eso no hay, pero para mantener a los gatitos del galán con la plata de todos los sampedrinos, sí”, exclamó Coco.

“Ya están trayendo pocos pasajeros. Nos vamos a quedar sin líneas de micros. Igual hay una empresa de combis que está trabajando muy bien y con mucha responsabilidad", concluyó un vecino.