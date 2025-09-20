Darío reportó: "¿Quién es el responsable de la terminal de omnibus? Los servicios de larga distancia se redujeron y no tiene ningún tipo de servicio adicional. Todo sucio, los baños un desastre y no tenes ni un local para tomar o comer algo mientras esperas el colectivo".



