Terminal de Ómnibus cerrada: pasajeros quedaron esperando el micro de Rosario
Juan envió un video y dijo: “Este viernes, entre las 6:45 y las 7:15 de la mañana, la terminal estuvo cerrada, y varios pasajeros tuvieron que esperar afuera el arribo del micro de Rosario”.
