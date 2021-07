El detrás de escena de la velada en Paraná que se transmitió por la televisión nacional

La velada del jueves en San Pedro no fue el primer evento deportivo de la historia local que se transmitió en vivo para todo el mundo porque se vio por TyC Sports. Las nuevas tecnologías posibilitan a los propios medios locales poner al aire por redes sociales cualquier competencia y que la observe en el mismo momento una persona que está en otro punto del planeta. Ocurre a menudo, no con la tecnología y el show que se armó en el gimnasio de Paraná, pero ocurre.

Publicidad

Sí puede considerarse la primera transmisión de un evento deportivo en la ciudad de la empresa Torneos para el canal de alcance nacional e internacional que puso al aire, por internet en TyC Sports Play y televisión en TyC Sports, el producto Boxeo de Primera cuyos relatores y comentaristas contaban lo que pasaba arriba del ring albirrojo desde Capital Federal.

Foto: Prensa Paraná.

Los promotores de la velada fueron Sampson Boxing y Tello Box que ganaron la licitación para el combate entre el campeón sudamericano supergallo, Andrés Sosa, y el doble representante olímpico y campeón intercontinental Alberto Melián. Su oferta fue de 820 mil pesos y superó a la de Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossian, que ofreció 535 mil pesos.

Desde Los Ángeles, Estados Unidos, donde está radicado, Matías Erbin, que es manager de Sosa, hizo el nexo entre Sampson Boxing y Tello Box y la Municipalidad para que el título sudamericano se dirima en su San Pedro natal: “Simplemente acerqué las partes para hacer las negociaciones y recomendaciones y que lleguen a buen puerto”.

Para él la ciudad es una “gran plaza” para veladas boxísticas: “Está muy bien ubicada geográficamente, entre Buenos Aires y Rosario, y el acceso es fácil. Es una ciudad turística donde la gente asiste a los eventos de esta magnitud en situaciones normales”.

Erbin destacó que fue “un avance” para el distrito porque se abrió una “puerta” para próximas veladas: “Cuando vuelva la normalidad y la gente pueda acercarse a los eventos sería muy lindo tenerlos porque se llenarían los estadios y más en un mítico estadio como el de Paraná, que ya habíamos hablado con su presidente (N. de R.: Gustavo Fortunato) para hacer algo. Es un avance muy bueno para la ciudad tener un evento de esa magnitud, televisado y abrir una ciudad nueva al boxeo”.

Todo se armó para la televisión, como corresponde cuando la pantalla chica se hace presente y lo difunde. El protagonismo de la TV se agiganta aun más porque en tiempos de pandemia de coronavirus no se permite público y, en consiguiente, vender entradas. Era la única opción para ver lo que pasaba en Paraná.

Para engalanar la noche, se programaron otras peleas preliminares en las que Laureano Ubiedo ganó y Miguel Ángel Correa perdió. El pesaje fue el miércoles en el Howard Johnson Marinas donde no se presentó Melián y, horas después, anunció que no iba a combatir por problemas de salud. Los promotores ofrecieron ser rival de Sosa a Diego Ruiz quien tenía previsto pelear en el combate de semifondo, pero no aceptó. Su oponente, Jeremías Ulibarre de Tres Arroyos, dio el si y pasó a la contienda de fondo, aunque sin el título sudamericano en juego. La oferta se devaluó.

El zurdazo de Sosa en la zona abdominal de Ulibarre que terminó la pelea de fondo. Foto: La Opinión.

El cuadrilátero en el centro de la cancha de básquet Gustavo Segalat se empezó a armar el miércoles por la noche. La tarde del jueves se estacionó frente a la puerta de acceso al gimnasio, sobre Novillo, el camión de exteriores de Torneos y se restringió el tránsito en tres cuadras para que el equipo pueda trabajar con comodidad. En escasas horas se maquilló el ring con banners publicitarios y se montó, sobre la cabecera que da al camping, una estructura con luces, humo y una pantalla grande para presentar a los púgiles.

En el lado opuesto un andamio en el que se dispusieron dos cámaras que aportaron la imagen principal de la transmisión de la velada. Como complemento, otras dos cámaras móviles en el ring, detrás de las cuerdas; y una más fija dispuesta en una pared lateral del estadio que ponchaba una vista panorámica.

El gimnasio no recibió sólo a boxeadores, entrenadores, jueces, anunciadores y árbitros. Hubo invitados (cada integrante de la organización contaba con un cupo máximo de pases) y no fueron pocos. Las sillas se ubicaron al pie del andamio en el que estaban las cámaras para que no aprecie en la transmisión por la televisión nacional que había gente, dado que no está permitido en el contexto de pandemia de Covid-19. Aun así, los presentes mantuvieron distancia y prevaleció el uso del barbijo.

Detrás del personal abocado al evento, los invitados entre los que sobresalió el intendente Salazar. Foto: La Opinión.

Entre los presentes no faltó el poder local con el intendente, Cecilio Salazar, a la cabeza. El Jefe Comunal subió al escenario y, junto con el presidente de Paraná, Gustavo Fortunato, entregó un reconocimiento a los excampeones mundiales Juan Martín “Látigo” Coggi, quien es el entrenador de Sosa, y Raúl “Pepe” Balbi. A los costados de Salazar, que fue con su familia a alentar a Ubiedo, dijeron presente el director de Deportes, Mariano Arnal; el de Modernización, Hernán Contreras; el secretario de Seguridad, Eduardo Roleri; y el jefe de Coordinación de Policías, Juan Carlos Agüero.

Según aclaró Salazar en la previa, el evento “no le costó nada” al Municipio: “Solamente damos la autorización. Todo corre por cuenta de la promotora, que tiene la plata para pagarle a los boxeadores. Nos piden alojamiento y comida para boxeadores, pero eso lo vamos a conseguir aparte y no del Municipio”.

Paraná prestó sus instalaciones a cambio de, en lo económico, un espacio para dos publicidades. Sin la concurrencia de público habilitada, no pudo vender tickets. El club no cobró el uso del gimnasio, aunque publicitó sus actividades y sus instalaciones se vieron por TyC Sports. La idea de la Comisión Directiva es ubicar al Eduardo Romairone como una plaza a tener en cuenta para futuros eventos boxísticos y rememorar viejos tiempos, sobre todo después de la noche del jueves.