Cecilia Vázquez asumió en PAMI: “Me molesta que digan que me dieron un cargo para callarme”

Este lunes se hicieron efectivas las modificaciones en el bloque del Frente de Todos que estaban previstas desde principios de marzo, cuando se decidió que Tamara Vlaeminck regresara a la banca de la que había pedido licencia para asumir en ANSES, de manera tal de ocupar los dos cargos y desplazar a Cecilia Vázquez, su suplente, que ahora fue designada al frente de PAMI.

Vázquez asumió como funcionaria del organismo nacional para conducir en lugar de Oscar Mantovani, empleado de carrera con 31 años en PAMI y 25 de jefe de la agencia local, que ahora quedó por debajo de la exconcejala en el organigrama.

Este martes, en Radio Cuarentena, Cecilia Vázquez se refirió a su nombramiento, a cómo se decidió que ella ocupe la conducción política del organismo que en todo el país domina La Cámpora y analizó las versiones que indican que el intendente habría tenido interés en que ella no esté en el Concejo Deliberante, sobre todo camino a la Rendición de Cuentas 2020.

“No sé por qué están constantemente afirmando eso de Salazar, cuando hasta el día jueves, que fue mi última intervención en el Concejo, quedó demostrado que seguí trabajando como venía trabajando, y están informando que yo me llamo a silencio ante la postura que vengo teniendo hace años, sin ocupar un cargo, desde mi casa, investigando, leyendo, quizás trabajando mucho más que concejales que están cobrando un sueldo“, sostuvo Vázquez.

“Me molesta que digan que me dieron un cargo para callarme”, se quejó la nueva jefa de PAMI.

“Con trabajo y dedicación llegué a lugares que creo que me merezco”, afirmó y sostuvo que su posición crítica hacia Salazar —lo denunció penalmente por malversación de fondos públicos y desvío de recursos municipales para la campaña electoral— no cambiará. “Yo voy a seguir con la misma forma de trabajo que vengo hasta ahora, no entiendo por qué mi nombramiento coartaría mi forma de ser hasta el jueves”, señaló.

Respecto de su designación en PAMI y su vínculo con La Cámpora que a nivel local conduce la concejala y a la vez jefa de ANSES Tamara Vlaeminck, Vázquez contó que luego de la “interna desgastante” en la que acompañó a Marcos Arana en la derrota en las PASO contra Ester Noat, Vlaeminck fue “la única de todo el peronismo que se acercó para charlar con ella”.

Allí comenzaron a analizar “cómo se limaban esas diferencias que había en el frente, para trabajar pensando en el futuro”, contó.

“Yo tengo un trabajo territorial, de militancia, cuando ocupé la banca de concejal, me he ganado que sepan quién es Cecilia Vázquez, lo demostré trabajando”, aseveró la nueva titular de PAMI.

“Me molesta que se tilde como un acuerdo, que salgo de mi casa, que nadie me conoce y me nombraron, cuando vengo trabajando desde hace muchos años”, se quejó y afirmó:

“Yo estoy con la conciencia tranquila, porque siempre he dicho lo que pienso”

“Me acuesto a dormir tranquila, porque creo el lugar me lo gané trabajando, no por ser hija de, hermana de, demostré mi capacidad de trabajo y hace mucho tiempo que lo vengo haciendo”, sostuvo.

Con Tamara Vlaeminck, dijo, venían charlando desde antes de que ella tomara licencia en la banca para asumir en ANSES y dejarle el lugar como concejala. “Proyectando, hablando a futuro a nivel territorial de lo que se quería y empezar a trabajar en construir y rearmar el peronismo en San Pedro, porque sabemos que viene desde hace años que solo se hacen acuerdos dos meses antes para una elección y después pasa lo que pasa”, analizó.

Respecto de sus labores al frente de PAMI, informó que asumió con “atribuciones como jefa para modificar todo aquello que está mal” y recordó que Sin Galera dedicó programas a detallar las dificultades que tienen afiliados a esa obra social para jubilados y pensionados.

“Claramente hay un montón de cosas por mejorar y no todo lo que es eterno es nuevo, están queriendo que haya una nueva perspectiva de trabajo y consideraron que yo era la persona que tenía el perfil para poder llevar adelante estas modificaciones”, explicó.

En los primeros días al frente del organismo se dedicó a mantener reuniones con los empleados de la agencia local para ponerse al tanto del rol que cumple cada uno.

En ese marco, anticipó que habló “con el médico auditor” para pedirle “un listado de prestadores de servicios en San Pedro y se va a analizar, porque por ejemplo hay un solo traumatólogo para 9 mil afiliados”.

“Yo estoy al tanto de muchas cuestiones, todo lleva su tiempo y hay cuestiones que no dependen de la agencia a nivel local sino también de la regional que está en Chivilcoy, así que vamos a ver de qué forma puede ir mejorando todo, con diálogo y con gestión”, aseguró Cecilia Vázquez.