Una vez más el Gobierno de la provincia de Buenos Aires elevó el monto de las multas de tránsito para el bimestre septiembre-octubre, en un 11,9 %.

Las multas están establecidas por ley y el valor rige para los 135 municipios bonaerenses. Cada Unidad Fija ahora es de $ 1.606, que equivale al precio del litro de nafta Premium de los surtidores de la estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA), ubicada en la esquina de calles 9 y 51, en la ciudad de La Plata.

De esta manera, por ejemplo, la sanción por la falta de uso de casco protector será de $ 160.600.

En el caso del exceso de los límites de velocidad, el monto máximo las sanciones serán de 1.000 Unidades Fijas, es decir 1.606.000 pesos.

Aunque todavía no están en funcionamiento, en San Pedro ya están instalados los tótems de la empresa Cecaitra, adjudicataria del sistema de fotomultas para el distrito de San Pedro.

En cuanto al resto, las infracciones pasaron a tener estos valores:

*Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes, de 200 a 1.000 UF: $ 321.000 a $ 1.606.000.

*Cruzar el semáforo en rojo, de 100 a 500 UF: $ 160.600 a $ 803.000.

*No usar el cinturón de seguridad, de 100 a 500 UF: $ 160.600 a $ 803.500.

*Dejar el auto mal estacionado, de 50 a 100 UF: $ 80.300 a $ 160.600.

*Circular sin patente, de 50 a 100 UF: $ 80.300 a $ 160.600.

*Conducir sin seguro, de 50 a 100 UF: $ 80.300 a $ 160.600.

*Conducir sin tarjeta verde, de 50 a 100 UF: $ 80.300 a $ 160.600.

*Circular en contramano o por banquina, de 200 a 1.000 UF: $ 321.200 a $ 1.606.000.

*Manejar con la licencia vencida, de 50 a 100 UF: $ 80.300 a $ 160.600.

*Circular con una licencia que no corresponde a la categoría del vehículo, de 100 a 500 UF: $ 160.600 a $ 803.000.

*Circular sin VTV, de 100 a 500 UF: $ 160.600 a $ 803.000.

*Circular sin casco, de, de 50 a 100 UF: $ 80.300 a $ 160.600.