Tras la publicación de La Opinión que informaba que superar la velocidad máxima en zona de fotomultas tendrá un costo cercano al millón y medio de pesos, las redes estallaron de comentarios.

Diego indicó: "En la ruta a Vuelta de Obligado mano a San Pedro hay un cartel de máxima 80 y 20 metros después hay otro de máxima 60 junto con la cámara de la fotomulta, hay que arreglar eso, salvo que sea a propósito".

"Pobre los turistas que vayan a Vuelta de Obligado, la mayoría se va a ir con una multita recuerdo de San Pedro", dijo Emanuel.

"No se dedican a arreglar todas las calles de esta ciudad, el agua hay partes que no se da cuenta y te metés hasta la rodilla. Después vemos la famosa fotomulta. No saben de dónde sacar plata. Hay que mandar a unos cuántos que dan vuelta. Vayan a trabajar manga de zánganos. Según dónde vas, chocan por acá, por allá, y así estamos. Chorros y más chorros", expresó Edith.

Mercedes sentenció: "Mangas de chorros, vayan a trabajar y arreglen las rutas y calles de la ciudad. Es un desastre político, chorro, delincuente".

"No hay ningún cartel que indique que hay radar. Como en todas las rutas, 200 metros antes hay carteles. Acá no. También deberían arreglar la ruta 191, muchos pozos, no hay banquina, motos y autos sin luces encendidas a la noche. Más control en eso, cascos y un chaleco que se vean las motos a la noche, un peligro", explicó Mabel a lo que Laura respondió: "Son de película".

"Muchas multitas, pero las calles ni las arreglas. Hacés media cuadra y rompés todo en el auto de los pozos que hay", dijo Mariano.

Marisa pidió: "Ya que no ponen carteles indicadores, informen por este medio dónde están ubicadas las cámaras".

Gladys contó: "Cuando no tienen vergüenza suceden este tipo de decisiones poco operativas y preventivas. Sólo por el mero hecho de recaudar".

Claudia refirió: "Para el año que viene nadie va a poder sacar la licencia de conducir porque más de uno pasamos más de 60, no porque queremos, nos olvidamos que está la cámara. Vamos a tener que juntarnos todos y hacer piquete".

"¿Pero quién va a pagar una multa de esa magnitud? Esta gente ya no sabe cómo seguir robándole al pueblo. La gente está al límite para subsistir y vivir al día, y estos ridículos personajes poniendo multas impagables. ¿Quién va a pagar el pato? El que trabaja porque a los que andan pisteando sin patentes, sin luces, no se animan a pararlos caen los que vienen de laburar", dijo un vecino.

Hugo explicó: "Y claro, hay que juntar para pagar la cagada de negocios que hicieron con YPF y ahora hay que pagar" y Marianela agregó: "¡Delincuentes, no saben de dónde más robar plata!"

Matías acotó: "Es poco, hay que cobrarle más la multa, y el que no paga preso. Así van a aprender".

"Ahora ya no precisás del pueblo, ya estás hecho, por eso hacés cosas para cagarnos. ¿Qué más se puede esperar de un político? Son todos unos parásitos mal paridos", dijo Carlos.

Liliana pidió: "Ocúpense de la seguridad de la terminal, del desastre que está San Pedro. No se sabe por dónde circular, rompemos nuestra herramienta de trabajo".

"¿Sin patente? Aún esperando la chapa patente, ya pagué la cuota anual correspondiente en la Municipalidad, tengo licencia, seguro, casco, todo lo necesario. Pero nadie sabe decirme si puedo circular o no, a pesar de que tengo el dominio correspondiente, pero me falta la chapa que no se está entregando", consultó Elda.

Fabian concluyó: "Lo triste es que estas medidas sólo son recaudatorias, no para evitar accidentes. Deberían arreglar rutas y calles para cuidar a los usuarios. Lamentable caer en manos de estos descerebrados".