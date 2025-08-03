Durante la noche del sábado, el personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, junto al grupo operativo UTOI y efectivos de la comisaría local, llevaron a cabo una serie de operativos que derivaron en la incautación de varios vehículos.

Estas acciones se realizaron en distintos puntos de la ciudad, especialmente en sectores donde suele concentrarse un elevado número de motos, muchas de las cuales presentan caños de escape estruendosos que afectan a los vecinos.

En el marco de estas intervenciones, se llevaron a cabo controles de alcoholemia, dando como resultado el secuestro de tres automóviles, cuyos conductores arrojaron resultados positivos. Además, otro vehículo por carecer de la documentación reglamentaria.

Respecto a los vehículos menores, se incautaron cinco unidades: tres de ellas no contaban con la documentación necesaria, mientras que dos poseían caños de escape sin silenciador.

Asimismo, durante la madrugada, se recibió un aviso sobre la presencia de caballos en la vía pública, los cuales fueron trasladados al Corralón Municipal para su resguardo.

