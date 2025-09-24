La decisión del intendente de solicitar la renuncia a todo el gabinete para definir el futuro de su Gobierno tras la derrota en las elecciones tiene paralizadas muchas áreas donde las decisiones quedaron a la espera de las novedades.

Ads

La situación es un secreto a voces en el Municipio: muchos no firman expedientes y hasta se encogen de hombros a la hora de definir algunos aspectos, incluso los relacionados con cuestiones operativas y urgentes.

La audiencia que convocó la delegación local del Ministerio de Trabajo con los sindicatos municipales reveló formalmente la situación: hubo que pasar a un cuarto intermedio porque nadie se siente autorizado para establecer acuerdos en nombre del jefe comunal.

Ads

Así de insólita fue la reunión que tuvo lugar este miércoles en la sede del organismo bonaerense, ubicada en 25 de Mayo y Dávila, convocada tras la denuncia del Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz "Mono" Acosta.

El dirigente informó a sus afiliados tras el encuentro que la reunión "pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes 03" de octubre, porque "debido a la reestructuración del gabinete nadie puede tomar decisiones", según le expresaron los funcionarios presentes.

Ads

La audiencia fue citada porque Acosta denunció que el Gobierno incumplió el compromiso asumido antes de las elecciones, cuando acordaron el último aumento, de reunirse el 10 de septiembre.

En el acta habían establecido convocar a la Mesa de Relaciones Laborales para debatir recategorizaciones, pases a planta permanente, encuadres y bonificaciones adeudadas que reclaman los gremios.

Puede interesarte