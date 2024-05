A más de cinco meses de haber recibido la llave de manos de las autoridades municipales, este preadjudicatario sorteado con una de las 84 casas que debía construir y entregar terminadas la empresa cooperativa ALFA, abandonó el lugar.

“Fue hace varias semanas, había dejaro a mi primo para que la cuide y le tenía que pagar”, dijo Castañares el miércoles por la noche a La Opinión. La noticia de la venta de su casa y de al menos otras dos, complica seriamente la situación que se vive en el barrio.

Hay unidades habitacionales al cuidado de terceras personas, otras tapiadas para no ser usurpadas y unas cuantas que están habitadas por los preadjudicatarios que han podido mejorarlas como para mudarse de manera definitiva. No hay conexiones de luz y cloacas y agua fueron instaladas por los propios vecinos.

"Quería hacerme algo para estar cerca de quienes me pueden ayudar Pero, nada, nada. Después que le di la nota a ustedes me llamaron y me dijeron: ‘la vamos a hacer habitable. Te vamos a dar una mano"’, todo porque ustedes fueron a mi casa", señaló David y agregó: no aparecieron más pero no fue solamente conmigo; con todo el mundo hicieron lo mismo Lo diferente es que yo no me puedo quedar ahí. Pero se robaron todo y no hay nada".