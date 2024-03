Este lunes al mediodía, tres personas que se identificaron como de la empresa cooperativa Grupo Alfa llegaron a las 84 viviendas de Villa Depietri para comenzar a colocar las ventanas en las casas en construcción.

Sin embargo, tras la colocación de seis unidades detuvieron las tareas porque hubo reclamos de quienes están en las filas de atrás —habían empezado por calle 60, cuya construcción está más avanzada—, que fueron a consultar qué pasaría con ellos, que no tienen marcos.

"Tienen las cosas en el obrador, pero cortaron porque los de atrás empezaron a decir que no había para todos", dijeron beneficiarios de la primera fila. "Si vienen a hacer un problema, cortamos todo", contaron que expresaron los trabajadores. Así lo hicieron. "Cortaron todo hasta mañana", informaron.

"Las ventanas son para los que tienen marco", informaron.

Desde las filas de atrás, señalaron que "Baraybar les dijo a las chicas que no hay para todos, que sólo hay para las primeras dos filas, que tienen marcos", por lo que fueron a preguntar al obrador.

"Cuando vinimos a hacer posesión se supone que íbamos a luchar los 84, hoy les dieron la ventana a los de adelante y nadie se acordó de nosotros", se quejaron y agregaron: "Recién estaban enojados porque fuimos a ver si había ventanas para todos y nos echaban la culpa de que pararon la entrega por culpa nuestra".

"No hay que pelearse entre vecinos, hay que reclamarle a la empresa y al Municipio, ellos tienen que dar respuesta", intentó poner paños fríos otro preadjudicatario ante la consulta de La Opinión. “Dicen que hasta que no vaya la Municipalidad a poner orden, no entregarán nada”, señalaron.

Las conexiones eléctricas "son peligrosas", indicaron.

Este lunes, muchos continuaban cavando para la instalación de los caños de agua y cloacas, obra a la que el Municipio se comprometió y los vecinos consideran "lo más urgente" junto con la electricidad. "Que acomoden las cosas de la luz, porque es peligroso, hay cables cruzados por los patios y cuando llovió se cortó todo", indicaron.

"Cuando hablan del 96 por ciento terminado se refieren a las de la primera fila, al resto le entra barro cuando llueve, la calle no tiene caída, hay montañas de tierra, no hay desagote y el agua se mete en las casas", se quejaron.

