La Opinión no se distrae y Sin Galera expone los hechos que simplemente hay que listar para conectar “el mecanismo” por el que es fácil en nombre de una cooperativa de trabajo recibir dinero del estado nacional, provincial y municipal sin controles eficaces o distracciones sospechosas.

No es un signo político, no es un sólo intendente, gobernador ni presidente. Es el sistema aceitado de distraer el dinero o la calidad de lo que se construye. Esta vez el nombre es Grupo ALFA o FECOOVIMA o la desconocida “8 de Septiembre” con domicilio en Villa Constitución. Todas están atravesadas por apellidos que se repiten: Veneziano, Nizuno o Mansilla.

El 26 de marzo, murió en el obrador del caserío de Depietri, una edificación histórica y emblemática transformada en depósito de materiales, “El Tucu”, ese es el sobrenombre con el que se conocía a José Roberto Alcaraz, de 68 años.

¿Sería socio de la cooperativa?, monotributista, ¿empleado devenido en esclavo?, no se sabrá.

El hombre al que todos conocían, terminó sus días en un lugar donde las condiciones de habitabilidad eran aún peores que las que tenía cuando dormía en una de las casas “de adelante” de las 84 viviendas. Al igual que decenas de trabajadores a los que hacinaban en el lugar con la complicidad de los gremios de la construcción y la Secretaría de Trabajo, en nombre de la solidaridad en la obra pública se los redujo a las peores prácticas empresarias. Sin sueldo fijo, sin derechos, sin explicaciones debían obedecer a quienes tenían lo único que hoy nadie puede ofrecer: trabajo.

Repasamos hoy uno a uno todos los decretos, obras e importes que la ciudad de San Pedro adjudicó a este grupo de personas acostumbradas a visitar municipios en los que siempre encuentran amigos.

Las 84 viviendas son apenas la punta del iceberg. El litigio por los terrenos con la empresa Arcor oculta cuestiones mucho más graves que las torpezas legales que perpetran quienes se dan el lujo de ni mirar lo que firman o sortear lo que no tienen. Es una manera de estafar y ni hablar de los cómplices bien rentados del Concejo Deliberante a los que la denominación de “casta” les resulta diminuta si se los compara con la actividad de los ediles desde los tiempos de Farabollini interpelado, Juan José Sánchez casi destituido, Julio Pángaro con comisión investigadora, Mario Barbieri con juicios por obras públicas deficientes y usurpaciones de barrios o Pablo Guacone al que ni su propio partido apoyó porque el tándem que le marcaba el paso levantaba las banderas de la honestidad y la rigurosidad en las cuentas públicas. Timbre: llegó Salazar.

Salazar Cecilio y Salazar Ramón, han sido testigos y protagonistas de un festival de obra pública que comenzó en 2021 y parece tener su fin en 2024. Tal vez no, todo puede ser.

La distracción de los responsables obliga a los medios a buscar en el archivo, conectar los nombres, publicar lo poco que se sabe y soportar la negativa del acceso a la información pública. No se pueden ver los planos, las certificaciones, los pagos, las fechas ni el destino de los millones de pesos en materiales que se esfumaron a la vista de todos.

Aquí la lista de las obras que ALFA, que no es el de Gran Hermano, se ha llevado del partido de San Pedro y la historia de Fabián Veneziano, el hombre que comenzó como director de Viviendas en el municipio de Quilmes y luego se transformó en empresario solidario con ramificaciones en Entre Ríos y Santa Fe.

Detalle 1: las municipalidades fueron habilitadas a eludir licitaciones públicas hasta determinados montos de dinero para efectuar contrataciones directas siempre que se trate de cooperativas. Detalle 2: las municipalidades son las que reciben el dinero del estado provincial o nacional para administrar y “vigilar” las obras. Detalle 3: las municipalidades cuando sólo certifican y es otro el que debe abonar el dinero de las obras, deben velar por el interés de los vecinos. (¿no?)

PLAN 84 VIVIENDAS

Hoy ocupadas por las familias sorteadas como preadjudicatarias de las casas.

26-10-2021: Comisión evaluadora del plan de construcción de 84 Viviendas. Decreto 1274/21

Expte. 410702138/21 obedece a Licitación Pública 09/21 y se presentan la cooperativa Grupo Alfa y la cooperativa “8 de Diciembre”.

29-10_2021: Construcción de las 84 viviendas. Calificaron a ALFA con 73.5 puntos y ganó la obra.

Decreto 1303/21 dispone que será pagada por Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación con dinero del denominado "Fondo Nacional Solidario de Viviendas"

$ 385.497.960



12-11-2021: En la obra no habían previsto ni contemplado que esas manzanas en las que ya el ministro Julio De Vido había anunciado la construccion de 88 viviendas del Plan Federal durante a gestión de Pablo Guanone requerían de el “Movimiento de Suelos” al que claramente había que empujar con una “pequeña” adjudicación directa también a ALFA

Decreto 1371. Expte 4107-2876/1

$ 3.075.000

Los ajustes dispuestos para esta obra tenían una dinámica especial que permite calcular los mayores costos por inflación o demoras en “UVIS”, Unidad Vivienda.

En 2021 el dólar oficial cotizaba a 224 y el blue a 442. De cuánto hablábamos cuando se hizo el cálculo por la construcción total sin movimiento de suelos: U$S 1.720.973 más los U$S 13.727.

En 2022 los postulantes que cumplían los requisitos se inscribieron, en 2023 fueron sorteados para ingresar a sus casas en el mes de junio, después en octubre, después en diciembre cuando anunciaron que “está terminada en un 96% y por último y como para que la verdad nunca se sepa; ocuparon el último día de carnaval de 2024 cuando el Secretario de Gobierno y el personal de la empresa les dijeron ”pasen si quieren". Y pasaron, sin luz, sin agua, sin ventanas, sin sanitarios, sin mesadas, sin cloacas, sin…

Para bien o para mal, la demanda de Arcor contra el municipio logró disfrazar los problemas y así mantener entretenidos a los preadjudicatarios en reuniones donde les prometían que iban a “luchar contra la colosal multinacional”.

Durante todo ese tiempo ALFA tapaba baches, arreglaba monumentos, colocaba adoquines, llegaba a La Tosquera con promesas de otros fondos, buscaba las 80 casas de Santa Lucía, las 25 de Río Tala que también quedaron truncas y se preparaba para la inauguración de una primer casa en Nuestro Sueño con festejo y todo. Es más, mostraba fotos donde el termotanque solar se lucía sobre los techos que finalmente se hicieron de material y se llueven

En medio de tanta fiesta de millones, un día apareció la UOCRA con reclamos para “los compañeros”. Pararon la obra como para achacarles las culpas por las demoras y se fueron con las cien mil razones que cada mes tenían que pasar a recordarles a los titulares de la cooperativa que mantenía a sus cuadrillas de trabajadores durmiendo amontonados, sin registrar y amenazados. Horacio Azzoni mismo llegó al lugar y dijo: “No son cooperativistas, son trabajadores” y allí nomás se arremangaron para protagonizar la ficción en el escenario de la Delegación de la Secretaría de Trabajo. Muchas de esas caras eran vistas más tarde en los actos de campaña porque los pasaba a buscar el colectivo para llevarlos con la bandera que identifica al gremio. Eso sucedió el 29 de marzo de 2023 y vino como anillo al dedo.

¿A qué no saben que sucedió?. Seguro no imaginaban que cloacas y agua no estaban incluidas en las obras que algún arquitecto o ingenieron tenía que preveer antes de levantar las viviendas. Sólo había que sumar que a cuatro personas promedio con unidad, habría residuos cloacales sin planta depuradora para 336 personas que se agregan a esa zona recientemente urbanizada. Entonces…



14-06-2023: Agua y cloacas. Con Fondos del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires llegó la salvación.

Decreto 833. Expte 4107-00370/23 con una adjudicación directa que por casualidad quedó en manos de ALFA ya que siempre debían llamar a “muchas cooperativas”, los bonaerenses ayudaron. Ya el dólar cotizaba diferente pero cuando los vecinos entraron no había planos de cañerías y el agua brillaba por su ausencia. ¿Quién la conectó?. La Municipalidad de San Pedro que era la que no debía distraer ni un peso de los enviados por el gobierno provincial.

$ 34.126.689



89 VIVIENDAS DE NUESTRO SUEÑO

La entusiasta historia que tejieron auxiliares de educación cuando soñaron con el techo propio, sólo se cumplió en parte. Hubo promesas de construcción colectiva, financiación y otras alternativas pero lo cierto es que más de un centenar de familias inquilinas se fueron vendiendo entre sí los terrenos que habían comprado para un complejo habitacional. No había calles, caminos, agua, cloacas, luz y gas, pero cada uno a su ritmo logró construir en su lote y la cooperativa subsistió porque poco a poco recaudó para ir llevando los servicios imprescindibles. Todo bien hasta que aparecieron “las casas que sobran”. Ese fue el concepto con el que desembarcaron los planes del gobierno nacional con una cantidad importante de casas que se iban a erigir con el mismo sistema de las 84 del Barrio Deptietri. Rapidito se consiguió un terreno sobre calle Independencia y comenzaron a ofertarlos a razón de 3000 dólares cada uno. Nunca este medio pudo conocer la lista completa de futuros propietarios. Incluso hubo un anuncio preliminar que involucró al Sindicato de la Industria del Papel que se frustó en una semana. El gremio no quiso participar y nunca quiso hacer públicos los motivos. En los documentos firmados en una escribanía de la ciudad se los denomina “tenedores” y a la vez “cedentes del terreno” para la construcción del barrio. Visitarlo da pena; está abandonado desde hace meses.

En marzo de 2024, las 30 casas de Nuestro Sueño esperan el regreso de ALFA u 8 de Diciembre. Hubo asamblea pero esperan un informe de la Municipalidad.

Aquí los decretos y los avances son como mínimo “curiosos”. Para la adjudicación de esta obra se tomaron documentos y resoluciones del año 2021. Por aquel entonces se llamó a la licitación N° 11/2021 en la que se presentaron dos cooperativas: ALFA y “8 de Noviembre” que ya eran conocidas porque en plena pandemia construían varias obras. Ganó “8 de Diciembre”. Eran 410 millones de pesos. Para junio de 2023 -cuando ya estaban los terrenos y las “casas que sobran”- había que ajustar por UVIS.

16-06-2023: Redeterminación de una orden de compra de 410.126.395 pesos a 801.360.650 y con un avance de obra certificado de 39,19% de construcción que debe promediarse entre los 59 terrenos individuales de los viejos socios de Nuestro Sueño y los 30 adquirentes del loteo del predio de cale Independencia.

De acuerdo a las órdenes de compra 1227/22 reemplazada por la 1309/22 a solicitud del por entonces Secretario de Obras Públicas, Dr. Javier Silva. El abogado que fue Secretario de Gobierno de Guacone y luego director de la Oficina de Escrituraciones hasta que recaló en la estratégica secretaría que planifica, habilita y decide el destino de toda la obra pública de la ciudad.

Lo más relevante de esa etapa es que fue el Grupo ALFA el que suplantó a la cooperativa “8 de Diciembre” que figuraba como adjudicataria de aquella licitación. Para esa época ya estaban por abrir las oficina de FECOOVIMA, en calle Boulevard Moreno al 800. Allí coincidían los empleados de las dos cooperativas como la incipiente “inmobiliaria social” que le compró a la inmobiliaria Bennazar terrenos sobre calle Güemes y Mateo Sbert. Pero ese es otro capítulo.

$ 801.360.650





“También articulamos a través de acuerdos productivos, la construcción de 89 viviendas que está realizando la Cooperativa 8 de Diciembre que es de Villa Constitución y además acabamos de ganar una licitación para construir 80 viviendas más en el paraje Santa Lucia, que es un paraje distante a 50 km de la ciudad de San pedro. Así que ahí tenemos una fuerte presencia con financiamiento de los ministerios de Hábitat Nación y de Provincia de Buenos Aires”. Esto anunció Fabián Venezio en un reportaje que brindó al equipo de comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo.

Este informe es extenso, porque requiere ir sumando montos y actualizaciones. Todavía falta bastante por recorrer. De hecho los aspirantes de este complejo habitacional en muchos casos no se conocen y son unos pocos los que asistieron a la reunión en la que el Consejo de Administración en la voz de Inés Mario propuso alternativas para seguir adelante.

PLAZA CONSTITUCION

Para esta obra que llenó de ira a quienes respetan el patrimonio visual y arquitectónico de la ciudad, el dinero no vino de nación ni de provincia.

23-05-23: Adjudicación directa a ALFA de la “Puesta en valor de la Plaza Constitución” con dinero procedente del Fondo de Obras Públicas Comunitarias, más conocido por todos los usuarios de Coopser que ven que en su factura de luz un rubro que se llama FOPC que ahorra mes a mes el 4% de lo que cada uno consume en su medidor para ser destinado a obras que deben administrar el municipio y la concesionaria del servicio eléctrico. Plata de todos los sampedrinos.

Decreto 719. Expte 4107 01531/23. El dólar oficial ya estaba en 247 pesos y el blue a 493. Poco más de un cuarto de millón de dólares siempre al valor “legal”.

$ 65.892.727

CEC 801

Al Centro Educativo Complementario N° 801 se le voló el techo durante una tormenta que se desató a fines de 2021. La obra de refacción y remodelación quedó aquella vez en manos de una empresa sampedrina. No llegó a terminarla, había conflictos, atrasos en los pagos y cierto interés porque esa firma transfiera la obra. Estaba presupuestada por $ 22.719.000 pesos y las certificaciones con remisión de pagos tardaban más de lo previsto. Así llegó ALFA nuevamente.

02-06-2023: Alfa toma la obra del centro educativo y la termina con un presupuesto que se estableció de acuerdo a los valores de ese tiempo. Increíble. Más de un millón más cara que la totalidad de lo presupuestado por la firma anterior.

Decreto 762. Expte. 4107-1304/23 por contratación directa y sin que se especifique la procedencia de los fondos por lo que se presume que provienen o del dinero afectado a educación o al presupuesto de obras.

$ 23.643.105

JARDIN DE BANFIELD

El Jardín de Banfield resitió todas las gestiones. Empezó con Macri y terminó con Alberto Fernández. Pasaron por su ejecución tres empresas. La última también fue ALFA.

07-02-2022: Retoman obra de gestión anterior. La Opinión llegó al lugar y sólo había un empleado que se quejó porque no le había llegado el material para continuar.



La escuela secundaria que se construyó e inauguró en la misma manzana, también necesitaba playón deportivo y espacios verdes.

Playón deportivo Banfield

Acondicionamiento de Espacios Verdes y Playón Deportivo Banfield. Adjudicación directa con dinero procedente del Fondo Educativo Municipal.

Decreto 1031. Adjudicación directa a la Cooperativa Grupo Alfa. Vale aclarar que en cada una de esas asignaciones siempre el texto habla de que se invita a varias cooperativas.

$ 2.828.538

LA TOSQUERA

El 12 de Septiembre 2023 se firma el convenio por la primera etapa por valor de 680 millones de pesos. En el acto estuvo Fernanda Miño quien por entonces manejaba la Secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación que destinaba fondos del conocido “FISU”, el Fondo de Integración Socio Urbana. De esas obras sólo se ejecutó una parte. Red pluvial, calles, mejoras, desagües, luminarias, un salón de usos múltiples y un playón polideportivo.

Sobre ese dinero no hay demasiados datos. Sólo que Fabián Venezio anunció en varios reportajes que ofreció en las gacetillas de la Federación de Cooperativas y en medios afines a la difusión de contenidos que apuntan a organizaciones sociales y políticas, relató la conmoción que le causó llegar a La Tosquera y observar las condiciones de vida de sus habitantes. Quien vive en San Pedro, sabe cómo se formó el Barrio Los Cazadores, por qué fue condenado a sobrevivir sin servicios y sobre todo sin transporte público para poder desarrollar tareas que permitan el desarrollo y la inserción de varias generaciones que refieren a sus abuelos como habitantes de la zona de islas, especialistas en cuidado de ganado, pescadores y otras tareas. En ese barrio que le causó sorpresa al referente de ALFA, lo único que había es una escuela, un Centro de Salud y por supuesto, un destacamento de policía. Desde el año pasado también crearon una “delegación” municipal pero sin que los vecinos opinen quién sería su mejor referente para llegar a la transformación de un barrio que no tiene fuentes laborales cercanas.

“Articulamos desde Conarcoop para ejecutar obras de SISU y firmamos un convenio para llevar a cabo un playón deportivo, un SUM comunitario y 2000 metros de veredas”, dijo Venezio el 18 de Abril de 2023.

Algunas obras se hicieron no sin recelos por los controles, certificaciones, participación de vecinos que podían ejecutar tareas de albañilería y llegada de materiales que estaban destinados a una gran oportunidad para el barrio que sólo es noticia por cuestiones de inseguridad o cuando viene Sergio Berni a secuestrar caballos sin registrar.

“Se le propuso a Conarcoop realizar una segunda obra en la que vamos a construir una Planta de Reciclado que estamos iniciando pegada a ese barrio; y estamos proyectando realizar una tercera obra de infraestructura que incluiría redes de cloaca, agua, pavimientos, conexiones intramuros, intra lotes y luminarias”, esos eran los planes a ejecutar con dinero que La Opinión no puede chequear porque nadie está dispuesto a mostrar esa documentación. “Ya no va a ser aquel barrio que vi, y eso es una alegría”.



$ 680.000.000

TANQUE COPA

02-01-2023: Habían competido ALFA con APCO en un llamado a licitación que luego termiinó en contratación directa. Quedó ALFA, pero en diciembre ya estaba todo abandonado. Para esta reparación que se paró “por falta de caños”, este medio no tiene documentación. Lo único que se sabe es que se utilizaría dinero del FOPC, el que los sampedrinos ahorran con la factura de luz.

EDIFICIO POLICIA COMUNAL

5-12-2023: Arreglos y refacción edificio Policía Comunal con fondos derivados del Ministerio de Seguridad BA Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros asociados. Esto es Gobierno de la Provincia. Se firmó el contrato y se aprobó 20% de anticipo para ALFA.

Decreto 1761/23 Expte 4107-01638/23

$ 22.853.850

En tiempos de pandemia, ALFA afianzó mucho su relación con San Pedro. Comenzó con obras más modestas pero no menos costosas. Eran tiempos de pandemia y vacunación. En la esquina del vacunatorio donde no se podían sacar fotos ni hacer preguntas, estaba el edificio que fue sede de la proveeduría del Sindicato de Trabajadores Municipales. Ahora es el Departamento Canino.



REFACCION DEPARTAMENTO CANINO

21/04/2021: Decreto 453 adjudica refacción del edificio. El dólar oficial a esa fecha cotizaba a 224 pesos y el blue a 442. Eran U$S 15.580

$ 3.490.000

21-10-21: En esa fecha tuvieron que accedera a la “ampliación de presupuesto” que fue solicitado por Tesorero Cooperativa Alfa y que no debía superar el 50% del total.

Decreto 1218. Es la adjudican directa que se hizo con fondos del presupuesto de Obras Públicas. Habían pasado seis meses.

$ 1.723.005



Aquel 21 de Abril también firmaron otro decreto pero que disponía de fondos procedentes del Ministerio de Turismo de la Nación.

ESTADIO MUNICIPAL PLAN INTEGRAL ETAPA 1

21/04/2021: Decreto 454 adjudicación directa y misma cotización del dólar. Por entonces el periodista Emir Diamante escribió informes pormenorizados. Se reacondicionó y pintó la boletería, se pintaron chapas de colores y se invirtió el dinero. Eran unos 64.669 dólares.

$ 14.986.000

Como se sabe el piso del gimnasio se levantó y hubo que afrontar su recambio y ALFA también sabía cambiar pisos de gimnasios.

Decreto 1030. Expte 4107-02030/21. El dólar blue cotizaba a 287 pesos y el oficial a 108. Se pagó un anticipo del 20% a la firma del contrato con fondos del presupuesto de Obras Públicas.

$ 2.950.000

Ese mismo año, el 2021 también había comenzado la construcción de la Terminal de Omnibus que se anunciaba con los locales de comida, espacios de co-working y llegada de mayor cantidad de servicios. Eso sí, le pidieron al municipio que prolongue la Avenida 11 de Septiembre que desemboca en los predios adquiridos por la empresa de capitales chicos que tiene proyectado loteo y barrio en lo que fuera la conocida quinta de Altamonte.



PAVIMENTACION 11 DE SEPTIEMBRE

16-09-2021: Decreto 1057/21. Prolongación 11 de Septiembre. El documento dicen que llaman a distintas cooperativas pero ganó nuevamente ALFA. El dinero que se usó para ese adoquinado proviene del FIM - Fondo de Infraestructura Municipal que gira el gobierno de la provincia.

$ 18.500.173

Hasta aquí solo una parte y el video donde se analizan todos los pasos datos. Quedan las 80 viviendas de Santa Lucía, las 25 de Rio Tala de la que también se hicieron cargo trabajadores que cobraban a través de ALFA y la finalización de la Escuela de Paraje Basso en la que dicen haber trabajado los mismos obreros que también fueron asignados al Hospital, a Vuelta de Obligado y a otros trabajos que con seguridad formarán parte de otro informe en e que incluiremos la sede que construye el Movimiento Evita sin planos aprobados ni autorización en Aulí y Mateo Sbert y la firma de un convenio para construir 214 viviendas a través de FECOOVIMA, ya hay gente preocupada porque compró su lote en cuotas.





N. de la R.: este medio aclara que puede haber algún error en alguna de las obras porque no logró acceder a los pedidos de información solicitados durante la gestión de Ramón y Cecilio Salazar.