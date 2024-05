Hay expectativa por la conducta de quienes están viviendo en la casa que fue preadjudicada a David Castañares, uno de los sorteados dentro del grupo que presentó certificado de discapacidad.

La vivienda que no está adaptada para personas con movilidad reducida es la que esta´en el extremo de cale 58 y Obligado, la N° 8 de acuerdo al plano que muestra los apellidos de los sorteados. Resitió tres meses, hizo todas las gestiones pero no pudo continuar en el lugar.

Desde hace varios dias se habían observado movimientos y una camioneta que estaciona en ese lugar. Ahí, donde también se había levantado un tapial que en distintas ocasiones La Opinión pudo fotografiar a modo de poder documentar todo aquello que se ocultó cuando la Cooperativa ALFA y el gobierno municipal habilitaron la ocupación pacífica del barrio que se construía con fondos del estado nacional, durante la tarde del último día de carnaval 2024.

“Hay mucha gente con chicos acá y no queremos que lleguen más problemas, ya demasiado pasamos como para que venga gente que no es sorteada a generar problemas en un futuro por unaa casa que nunca puede ir a nombre de ellos”, dijo la vecina que alertó a La Opinión sobre la situación.

Claramente se refería a un hombre que dijo ser oriundo de la provincia de Santa Fe y que había estado trabajando como albañil en “las 25 viviendas de Río Tala”, otra de las obras que quedó inconclusa y en la que las tareas estaban a cargo de gente que manejaban las cooperativas en las que participaba Fabián Veneziano.

“Yo te aviso para que saquen la nota y la gente no sea tonta en comprar algo que no pueden tener porque estas casas no se pueden vender por que aun no las pagamos”, aclara una de las preadjudicatarias del barrio que también señala que hay otra casa que nunca se ocupó pero que ya fue vendida.