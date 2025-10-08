A un año de que explotó el escándalo de "la China", la plataforma Rainbowex que promovían los miembros del denominado Knight Consortium y que resultó ser una estafa piramidal tipo esquema Ponzi, el sábado una joven víctima contó su experiencia.

Ads

Melina tiene 30 años y es madre de hijos pequeños. Estudia y trabaja. Junto a su pareja habían emprendido un negocio, "un supermercadito", como dijo ella. Les iba mal y lo tuvieron que vender. Con la plata se compraron un auto. Pero como la economía no repuntaba, decidieron venderlo. Allí aparecieron los estafadores.

Ella y su pareja son parte de las decenas de víctimas de la plataforma Rainbowex que fueron a Fiscalía a denunciar su caso y que aguardan respuestas de la Justicia porque en "la China" perdieron lo poco que tenían.

Ads

Habían publicado en Facebook la venta del Chevrolet Corsa. Los contactó una persona que les dijo que quería comprarlo, pero que lo podía pagar en USDT. No sabían de qué les hablaba. En su celular, el comprador les mostró la billetera virtual Lemon Cash y les explicó que los retiros se podían hacer en la financiera de calle Mitre.

“Ofreció pagar en USDT, nos explicó de la plataforma Rainbowex, entonces lo que vendí del auto lo metí ahí pensando que iba a ganar algo y perdí todo”, contó Melina.

"Nosotros no sabíamos quera USDT, pensamos que íbamos a hacer una buena inversión y salió todo para atrás, perdimos todo", dijo Melina el sábado en Sin Galera, cuando repasó su caso.

Ads

El comprador que les pagó en USDT y los introdujo en el universo de "la China" les dijo que no había ningún problema, que era todo oficial, que era un lugar para inversiones y que se podía obtener mucha rentabilidad.

Lo pensaron y decidieron hacerlo. Recibieron el código de invitación y se metieron de lleno en Rainbowex con la asistencia del mismísimo comprador del auto, que los ayudó a hacer los pasos para registrarse y les detalló como "operar".

Les anotó todo en un cuaderno que Melina conserva. "Para recordar lo boluda que fui", dijo un poco en broma y un poco en serio.

En total, ingresaron alrededor de 8 mil dólares que eran producto de la venta del Corsa, un freezer, unas balanzas y otros ahorros que tenían con su pareja.

Ads

Estaban sin trabajo y veían a su alrededor cómo otras personas aseguraban ganar dinero con Rainbowex. Les mostraban fotos de los grupos en los que otros usuarios publicaban las cosas que se compraban, junto a las banderas del Knight Consortium.

El 5 de septiembre pudo hacer un retiro. El 3 de octubre volvió a intentar pero ya no tuvo éxito. Desde esos días, nadie más pudo retirar dinero, la paltaforma desapareció y con ella todos los fondos.

“La persona que me ingresó a mí se lavó las manos. Le quise preguntar dos o tres veces y nada”, contó Melina.

"Cuando quise retirar un poco de plata porque necesitaba hacerme unos análisis, lo que me dijeron fue que había demoras, que la plataforma estaba colapsada, que esperara. Me empezó a dar vueltas una semana completa y después saltó todo", recordó.

"La plataforma siguió funcionando sabiendo que habían estafado a mucha gente hasta que explotó todo, una pirámide de mierda en la nos metimos todos pensando que era real", cuestionó la joven.

Ahora, aguarda que la Justicia avance en la posibilidad de restitución de los fondos. Para ello, entiende que los acusados, que en San Pedro son 14 personas de las cuales tres están detenidas, respondan con sus propios bienes.

"Esperemos que les embarguen todo y que devuelvan la plata a todos los que pusieron, con fe, para ganar algo", finalizó Melina cuando contó su testimonio en Sin Galera.