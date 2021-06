Vacunación contra el coronavirus: desconocen cuándo habrá segundas dosis de Sputnik V para los turnos postergados

Cien sampedrinos que tenían turno para recibir el segundo componente de Sputnik V en el Club de Jubilados el viernes y sábado no fueron inoculados porque se acabaron las dosis y la jefa de vacunación de la Secretaría de Salud, Silvana Morales, aseguró en Radio Cuarentena que desconocen cuando recibirán: “El Ministerio de Salud dice que van a llegar Sputnik V, pero por ahora no hay novedades. Si llegan no van a ser muchas porque está en falta el segundo componente de la Sputnik V”.

“Los que tienen que aplicarse la segunda dosis de Sputnik V, tienen que esperar. Ya nos pasó tres veces que el ministerio da un poco más de turnos que las vacunas que tenemos. Una vez nos pasó con una lista completa y tuvimos que llamar a todos uno por uno”, agregó. En total había 325 vacunas, el programa Vacunate asignó más de 400 turnos y hubo personas que igual concurrieron al Club de Jubilados porque no fueron notificadas.

La falta de segundas dosis del suero ruso es un problema en la Provincia de Buenos Aires. El fin de semana un avión de Aerolíneas Argentinas voló a Rusia a buscar vacunas de los dos componentes, pero se desconoce la cantidad y cómo serán distribuidas en el país.

El Ministerio de Salud de la Nación, mientras tanto, analiza alternativas, explicó Morales: “Se está estudiando reemplazar la segunda dosis por otra vacuna que podría ser la Cansino, que tiene el mismo adenovirus de la Sputnik. Los infectólogos dicen que primero hay que aprobarlo, no se puede hacer directamente”.

“En todo el mundo -continuó- se está probando combinar vacunas, pero no se puede hacer hasta que tengamos la aprobación y la prueba de que se puede hacer. Las combinaciones que ya están probadas y aprobadas son la de AstraZeneca con Moderna y Pfizer, que son las dos que no tenemos acá. China está probando la combinación de las cuatro plataformas que hay, es decir, el vector viral que sería la Sputnik V, las de virus inactivado que son Sinopharm y Sinovac, las de ARN mensajero y unas de trozos de proteínas”.

En San Pedro el operativo sigue en el edificio de Salta y 9 de Julio con la aplicación de primeras dosis de Sinopharm a personas que recibieron turno del programa Vacunate y, también, mayores de 50 años y embarazadas que se presentan espontáneamente con su documento.

Este lunes se empezó a inocular a los vecinos con las 1600 vacunas que fueron recibidas la semana pasada. “Son monodosis y se llama ‘virus inactivado’”, precisó Silvana Morales. Y agregó: “Van llegando dosis y las vamos aplicando en base a los turnos que nos da el ministerio. Ahora, como los mayores de 50 años y embarazadas pueden venir sin turno, solo con el DNI, está un poco más liberado”.

Según la Sala de Situación del Ministerio de Salud provincial, al 27 de junio en San Pedro se inmunizaron 21.214 vecinos con el primer componente de Sputnik V, Sinopharm o AstraZeneca. De ellos, 5799 recibieron la segunda dosis, es decir un 27,33 %. Se dieron 27.013 aplicaciones.