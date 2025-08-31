Las pocas formaciones que circulan diariamente entre Retiro y Rosario, o Córdoba, vienen presentando dificultades que resultan engorrosas para quienes utilizan el servicio público de trenes.

Ads

En los últimos días se registraron inconvenientes, con demoras inesperadas que alteraron la paciencia de los pasajeros.

El diario La Capital, de Rosario, señaló que el martes 26 de agosto hubo una demora de más de tres horas. Y el jueves 21 de agosto, el tren que habitualmente parte desde esta ciudad a las 3,01 y pasa por San Pedro a las 6,06, lo hizo con casi tres horas de demora, llegando a Retiro a las 13.31. Es decir, además del retraso, el viaje fue de 7 horas y 41 minutos, cuando el trayecto se cubre en 6 horas y 34 minutos.

Ads

Y el miércoles 20 de agosto ocurrió una situación similar.

La comparativa, en estos casos, se da con los micros. Recorrer la Ruta 9 entre Retiro y Rosario demora cuatro horas y el costo del pasaje oscila los $ 11.000, similar al del tren, de $ 11.700. Y una demora conspira contra la atracción que puede generar el tren.

Ads

Otras formaciones, como la que recorre Córdoba con Retiro, pasando por Rosario, el sábado 23, aproximadamente a las 9, quedó varada en Roldán. Recién retomó el recorrido a las 17.30: 8 horas y 30 minutos después.

Una sampedrina padeció las dificultades, que son asignadas al funcionamiento inapropiado de las locomotoras. Tuvo que recurrir a sus familiares para poder regresar a nuestra ciudad. Directamente, se bajó del tren.

Además, se han presentado inconvenientes con el material rodante, que impide reducir el tiempo. Lo mismo sucede por los pasos a nivel. La inversión de las barreras automáticas está realizada (incluye Río Tala, San Pedro y Gobernador Castro), se colocaron, pero no fueron habilitadas.

Ads

Asimismo, entre Retiro y Rosario ya no existe el servicio expreso, que dejó de funcionar en mayo de 2024. Este tenía menos paradas y reducía el tiempo para unir las grandes urbes.

Durante estos días, entre el viernes 29 de agosto y el lunes 1º de septiembre, fueron suspendidos los servicios de pasajeros de los trenes denominados "El Rosarino", "El Cordobés y "El Tucumano" de la Línea Mitre, todos con paradas en San Pedro.

El motivo son las obras previstas en el paso bajo nivel de la Avenida del Fomentista (próxima a la Estación Migueletes), que se encuentra en el barrio de Villa Pueyrredón en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.