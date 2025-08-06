El tren “El Rosarino” que une Retiro con Rosario volverá a circular el próximo viernes 8, después de tres días de suspensión del servicio.

La medida obedece a que la unidad ingresó en reparación en los talleres de Ferrocarriles Argentinos, por lo que recién unirá ambas ciudades con la formación 277, que partirá desde el andén 1 de Retiro a las 19.30.

El convoy pasa por San Pedro a las 23.02 y llega a destino a las 2.04. Luego parte desde Rosario a las 3.01, pasa por nuestra ciudad a las 6.06 y arriba a Retiro a las 9.35.

El costo del pasaje San Pedro-Retiro es de $ 7.600 para el Pullman y $ 6.400 en clase Primera. Mientras que San Pedro-Rosario Norte el valor es de $ 6.400 en Pullman y $ 5.400 en Primera.

Además, sobre estos costos existen beneficios:

*Comprando los pasajes por la página web https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos se obtiene un 10 % de descuento.

*Los menores de 3 a 12 años abonan el 50 % del valor del pasaje.

*Los menores de 3 años que no ocupan comodidades no abonan pasaje.

*Los jubilados o personas pensionadas que presenten certificado de jubilación o recibo de sueldo podrán acceder a un descuento del 40 % en todos los servicios de Larga Distancia.

*Los pasajeros con discapacidad tienen derecho a viajar en forma gratuita presentando DNI y Certificado de Discapacidad vigente, ambos en original. Tiene el mismo derecho un acompañante en caso de que el certificado así lo indique.