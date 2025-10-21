Las estadísticas de venta de pasajes para trenes de larga distancia correspondientes a 2024 arrojaron una sorpresa para todos: San Pedro se ubicó en el cuarto lugar.

Fue el dato inesperado, especialmente para el ámbito ferroviario, tal vez porque no pensaron que una ciudad con menos de 70 mil habitantes superara a grandes urbes como San Nicolás, Tucumán, Córdoba, Zárate y Campana.

Desde San Pedro, en boletería o a través de la página web de Ferrocarriles Argentinos https://webventas.sofse.gob.ar se comercializaron 64.464 boletos.

La diversidad de puntos de destino como Retiro, Rosario, Córdoba y Tucumán generó un amplio espectro para quienes utilizan este medio, cuyo promedio superó las 5.300 unidades mensuales.

También aparece Gobernador Castro, en el puesto 39º, con 2.838 pasajes, sobre un total de 87 plataformas en el país.

Un hecho saliente, pese a la excelente estadística, es que los servicios son reducidos. Con Retiro existe un tren diario, ida y vuelta. Igualmente, hacia Rosario Norte. En cambio, hacia Córdoba y Tucumán solo circulan dos convoyes por semana.

El informe de Trenes Argentinos Larga Distancia tuvo como finalidad mostrar “el ranking de las estaciones con más pasajeros durante el año 2024”, sin contar las terminales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“San Pedro fue la sorpresa del año, convirtiéndose en la estación no cabecera con más pasajeros”, señaló @GGertino en X, un usuario que aborda temas relacionados con la actividad.

A su vez, sostuvo que este es un ejemplo para ampliar del servicio hacia otros lares: “Cómo no hacerlo con otra ciudad que necesita más transporte”.

Que San Pedro haya sido cabecera hasta el cierre de los ramales en la década del 90 y haber tenido hasta 14 trenes diarios que comunicaban con Retiro fue una señal que ahora se refleja como una excelente plaza.

Es indudable que para los sampedrinos a través de diferentes generaciones el tren fue y es una buena opción como medio de transporte.